محافظ الجيزة ينذر شركة نظافة قطاع العروبة والكونيّسة مع هذا التوجيه العاجل | صور

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية مفاجئة بشوارع عثمان والكونيسة والعروبة وسعد أمام وعبد الفتاح شريف بحي الطالبية للوقوف على الحالة العامة للنظافة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المتابعة المستمرة للأداء الميداني بكافة القطاعات.

وخلال الجولة رصد المحافظ وجود قصور في مستوى النظافة وعدم الالتزام بالأداء المطلوب من قِبل مشرفي وعمال النظافة ومسؤولي حي الطالبية، حيث وجّه على الفور بالدفع بحملة مكبرة لرفع كافة المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة بشكل عاجل.



ووجّه محافظ الجيزة إنذارًا لشركة النظافة المسؤولة عن القطاع مؤكدًا ضرورة الالتزام ببنود التعاقد وتحقيق مستوى الخدمة المطلوب مع عدم التهاون في محاسبة أي جهة مقصرة.



كما ضبط المحافظ واقعة حرق مخلفات بشارع العروبة موجّهًا بتكثيف الحملات لضبط أي مخالفات تتعلق بالحرق المكشوف للقمامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما تمثله تلك الممارسات من أضرار بيئية وصحية جسيمة.



وفي إطار ضبط الشارع ورفع الإشغالات ضبط المحافظ عدد من الكافيهات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق العام وغير ملتزمة بالترشيد بشارعي الكنيسة وعثمان محرم، موجّهًا بغلقها فورًا ورفع كافة الإشغالات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما وجّه محافظ الجيزة بتخصيص فرق عمل ميدانية لقطاعي شارعي العروبة والكنيسة تعمل على مدار اليوم لرفع كفاءة النظافة والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، مع تكثيف أعمال المتابعة والرصد المستمر لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وعدم تكرار المخالفات .