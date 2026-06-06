الأوروبي لإعادة الإعمار واليابان يطلقان صندوقا بمليار دولار

أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) آلية تمويل جديدة تصل قيمتها إلى مليار دولار، مصممة لتوسيع نطاق التمويل بالعملة المحلية في جميع مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتم توقيع الاتفاقية التي تُنشئ الصندوق الخاص لمبادرة اليابان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسريع التنمية والشمول (JIDAI) خلال الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2026 في ريجا. وتُبرز هذه الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجايكا والتزامهما المشترك بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وسيدعم صندوق JIDAI الخاص عمليات الإقراض والاستثمار بالعملة المحلية، مما يساعد الشركات والجهات الحكومية على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مع تحسين فرص الحصول على تمويل طويل الأجل.

ومن المتوقع أن يدعم هذا الصندوق الاستثمارات في مجالات تشمل البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والتكيف مع تغير المناخ، والمياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والاتصال الرقمي، والشمول المالي.

وصرح بوركهارد كوبيل-سورجر، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمدير المالي، قائلاً: "يُعدّ الحصول على تمويل مستقر وبأسعار معقولة بالعملة المحلية أمراً بالغ الأهمية للاستثمار المستدام والمرونة الاقتصادية. ويمثل إطلاق صندوق JIDAI الخاص علامة فارقة في شراكتنا مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وسيمكننا من توسيع نطاق دعمنا لعملائنا في جميع مناطقنا".

بدوره، قال شوي هارا، نائب الرئيس الأول في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA): "يُجسّد صندوق JIDAI الخاص التزام JICA المستمر بدعم التنمية المستدامة والشمول الاقتصادي من خلال شراكات مالية مبتكرة. ومن خلال الجمع بين موارد تمويل التنمية لدى JICA وخبرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في السوق المحلية، نهدف إلى إحداث أثر تنموي دائم حيث تشتد الحاجة إليه".

ويُعدّ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جهة رائدة في توفير التمويل بالعملة المحلية، وسيعزز المرفق الجديد قدرة البنك على تلبية الطلب المتزايد على التمويل بالعملة المحلية ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية بشكل أعمق وأكثر مرونة.