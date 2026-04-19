منتدى أنطاليا يشعل الدبلوماسية: تحالف إقليمي لتهدئة التوترات.. وانتقادات تركية لسياسات إسرائيل
الهلال الأحمر المصري: تسيير القافلة الـ179 إلى غزة واستمرار استقبال الجرحى
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
أوضاع الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال تتصدر لقاء فلسطيني - فلسطيني بالقاهرة
كلاكيت ثاني مرة.. الجنايات تُحيل أوراق قاتل أطفال اللبيني بفيصل لمفتي الجمهورية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد
رئيس الوزراء من مطار العريش: توجيهات رئاسية بتعزيز كفاءة الطيران المدني
أمين البحوث الإسلامية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بوكالة الأزهر
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية جديدة
خاص| بيراميدز : الشيبي وزلاكة جاهزان لمواجهة الزمالك في الدوري
ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه
نائبة: لا مشروع رسمي لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.. والحوار المجتمعي مستمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير بالعياط ويعلن رصف طريق طراد النيل المتانيا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة علي تفقد أعمال رفع كفاءة ورصف طريق طراد النيل بدايةً من قرية المتانيا وحتى كفر شحاتة، بطول 2 كم بمركز ومدينة العياط . 

وأكد محافظ الجيزة أهميته كأحد المحاور الاستراتيجية الموازية لطريق مصر/أسيوط الزراعي بما يسهم في تسهيل حركة المركبات بمختلف القرى الواقعة على الطريق . 


وأضاف محافظ الجيزة أن الأعمال تشمل توسعة الطريق ليصبح بعرض 10 أمتار بدلًا من 6 أمتار إلى جانب تدبيش الجوانب وزراعة الأعمدة والأشجار، وتطوير مداخل القرى ورفع كفاءة التقاطعات مع الطرق والمحاور بالإضافة إلى أعمال الرصف والتخطيط.


تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمبنى مركز ومدينة العياط الجديد والذي يجري العمل به لتوفير مبنى خدمي متكامل يهدف إلى تحسين بيئة العمل للموظفين بالمدينة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين المترددين على المبنى.
ويتكون المبنى من 5 طوابق رُوعي خلال التنفيذ تطبيق أعلى المعايير الهندسية وعوامل الأمان مع استغلال كافة المساحات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبنى يشمل مركزًا تكنولوجيًا متطورًا لخدمة المواطنين والمقرر الانتهاء منه خلال 6 أشهر ويتضمن مكاتب إدارية، واستقبال ومنطقة للنوافذ الخدمية مقسمة لتشمل مختلف الخدمات المقدمة للجمهور والتي تعتمد جميعها على المكون التكنولوجي بما يضمن سرعة الاستجابة في إنهاء الطلبات ودقة النتائج.


كما تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة العامة وجهود رفع المخلفات بعدد من قرى مركز ومدينة العياط مشددًا على استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري. 
وكلف المحافظ باستمرار جهود تجميل مداخل القرى التي تتم بالتعاون مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين البيئة البصرية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة الصينية

الفلوس بتطير في الهوا.. سيدة صينية تلقي آلاف الدولارات من البلكونة بعد خلاف مع زوجها

شحن عداد الكهرباء

شحن عداد الكهرباء بخصم 50%.. تفاصيل هامة

البنزين

بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

الذباب والناموس

بمكونات طبيعية.. طرد الناموس والذباب من المنزل خلال دقائق بطريقة آمنة وفعالة

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل في مصر.. استقرار بالبنوك وأعلى سعر يسجل 51.8 جنيه

الدواجن

أسعار الدواجن لن ترتفع خلال الفترة المقبلة.. أخبار سارة من الشعبة التجارية

احمد بلال

«مكوناتك الجسمانية كانت غلط».. بشير التابعي يفتح النار على أحمد بلال بسبب ناصر منسي

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

تعرف على توصيات مؤتمر دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يشن حملة مفاجئة على "خط 12" ويوجه بإزالة فورية للتعديات

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير بالعياط ويعلن رصف طريق طراد النيل المتانيا

بالصور

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيميا الحادة

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة

بفستان ملفت.. زوجة كريم فهمى تتألق رفقة ياسمين عبد العزيز

زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الإهمال العاطفي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: "جائزة الشيخ زايد" ..عشرون عاما في خدمة الثقافة

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: من يدفع ثمن الصراعات في العصر الحديث ؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

المزيد