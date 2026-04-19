محافظ الجيزة يتابع مشروعات التطوير بالعياط ويعلن رصف طريق طراد النيل المتانيا

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة علي تفقد أعمال رفع كفاءة ورصف طريق طراد النيل بدايةً من قرية المتانيا وحتى كفر شحاتة، بطول 2 كم بمركز ومدينة العياط .

وأكد محافظ الجيزة أهميته كأحد المحاور الاستراتيجية الموازية لطريق مصر/أسيوط الزراعي بما يسهم في تسهيل حركة المركبات بمختلف القرى الواقعة على الطريق .



وأضاف محافظ الجيزة أن الأعمال تشمل توسعة الطريق ليصبح بعرض 10 أمتار بدلًا من 6 أمتار إلى جانب تدبيش الجوانب وزراعة الأعمدة والأشجار، وتطوير مداخل القرى ورفع كفاءة التقاطعات مع الطرق والمحاور بالإضافة إلى أعمال الرصف والتخطيط.



تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمبنى مركز ومدينة العياط الجديد والذي يجري العمل به لتوفير مبنى خدمي متكامل يهدف إلى تحسين بيئة العمل للموظفين بالمدينة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين المترددين على المبنى.

ويتكون المبنى من 5 طوابق رُوعي خلال التنفيذ تطبيق أعلى المعايير الهندسية وعوامل الأمان مع استغلال كافة المساحات المتاحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبنى يشمل مركزًا تكنولوجيًا متطورًا لخدمة المواطنين والمقرر الانتهاء منه خلال 6 أشهر ويتضمن مكاتب إدارية، واستقبال ومنطقة للنوافذ الخدمية مقسمة لتشمل مختلف الخدمات المقدمة للجمهور والتي تعتمد جميعها على المكون التكنولوجي بما يضمن سرعة الاستجابة في إنهاء الطلبات ودقة النتائج.



كما تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة العامة وجهود رفع المخلفات بعدد من قرى مركز ومدينة العياط مشددًا على استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة الخدمات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ باستمرار جهود تجميل مداخل القرى التي تتم بالتعاون مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا دعم المحافظة للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين البيئة البصرية ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.