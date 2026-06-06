سلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت بالإسماعيلية

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال الفرع بمحافظة الإسماعيلية، جهوده المكثفة، لضبط وإعدام أصناف وتشغيلات من اللانشون، حيث تم المرور على ٢١ منشأة عالية الخطورة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين،

وأوضحت دكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٩ محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وتم تحرير محضر إعدام لكميات من المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات فساد.

كما تم توجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.