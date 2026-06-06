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وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان

الصين
الصين
أ ش أ

كشفت وسائل إعلام رسمية صينية عن تزويد القوات المنتشرة على خطوط المواجهة مع تايوان بمنظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي، في خطوة تعكس استمرار بكين في تعزيز قدراتها العسكرية في المناطق المطلة على الجزيرة.

وبث التلفزيون المركزي الصيني تقريرا نقلت عنه صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، اليوم السبت، وصفا لمشاهد لأول تقييم عملياتي واختبار إطلاق حي للمنظومة الجديدة في صحراء جوبي شمال غربي البلاد.

ووفقاً للتقرير، فإن الصاروخ الجديد يُعتقد أنه من طراز "HQ-16F" الذي يتمتع بقدرات مماثلة لمنظومات الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت" PAC-2 وPAC-3.

وشارك في الاختبار أفراد من الجيش الثالث والسبعين التابع للقيادة العملياتية الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهي القيادة المسؤولة عن العمليات العسكرية في الاتجاه المقابل لتايوان.

وأوضح التقرير أن الوحدة انتقلت آلاف الكيلومترات من قاعدتها في مقاطعة فوجيان الساحلية إلى صحراء جوبي لتسلّم المنظومة الجديدة وإجراء الاختبارات عليها.

وتضمن التقييم إطلاق صاروخ من منصة متحركة، حيث أكدت وسائل الإعلام الرسمية أن المنظومة نجحت في اعتراض هدف جوي قادم على مسافة تبلغ نحو 50 كيلومتراً.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن الصاروخ يتميز بتصميم انسيابي مختلف عن الأجيال السابقة، إذ يخلو من الأجنحة الجانبية التقليدية ويعتمد على أربع زعانف خلفية للتحكم في مساره أثناء الطيران.

ويأتي الكشف عن المنظومة الجديدة في وقت تواصل فيه الصين تحديث قواتها المسلحة وتعزيز جاهزيتها العسكرية في محيط مضيق تايوان، وسط استمرار التوترات بين بكين وتايبيه وتصاعد المنافسة العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الصين بكين منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تايبيه تايوان

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