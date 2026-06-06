قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسائل إعلام صينية: نشر منظومة صواريخ دفاع جوي جديدة تجاه تايوان
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 150 موقعا لحزب الله في جنوب لبنان
سعر اليورو اليوم السبت 6 يونيو 2026 في البنوك المصرية
مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرج قبيل ختام منتدى بوتين الاقتصادي
صفقة بـ 30 مليار دولار.. جوجل تستأجر قدرات حوسبة من سبيس إكس
خضوع مهاجم العراق للاستجواب في مطار شيكاغو بأمريكا
وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران
مفاجأة في أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يتراجع حتى 38 جنيهًا
مباحثات عسكرية فرنسية أمريكية حول الأمن الأوروبي والأوضاع في الشرق الأوسط
تحرك برلماني لتوفير سكن عاجل لـ36 أسرة بعد إجلائهم من عقاري كفر طهرمس المائلين
الأهلي يجدد محاولاته مع برونو لاج.. تحرك جديد لحسم ملف المدير الفني
بينها السينما.. رئيسة الضرائب: حريصون على تعزيز الحوار والشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعات المتخصصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين
انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين
أ ش أ

شهدت انتخابات النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين إقبالًا واسعًا من أعضاء الجمعية العمومية، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 90%، وأسفرت الانتخابات عن اختيار مجلس إدارة جديد يضم 15 عضوًا، وانتخاب محمد جنيدي نقيبًا للمستثمرين الصناعيين، والدكتور محيي حافظ نائبًا أول للنقيب، والدكتور سيد الجيوشي أمينًا عامًا، ومها حسن أمينًا للصندوق.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة الدكتور وائل الخولي، وعضوية كل من الدكتورة عبير عصام، ومحمد النشار، وإبراهيم الميرغني، والمهندس محمود الشندويلي، والدكتور ناصر الريدي، وعماد مختار، والدكتورة هدى يس، والمهندس علي حمزة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل النقابي ودعم جهود خدمة المستثمرين الصناعيين.

وقال محمد جنيدي، نقيب النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا خاصًا بملف المصانع المتعثرة والمغلقة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها بما يسهم في إعادة تشغيلها وزيادة طاقتها الإنتاجية، إلى جانب إعادة النظر في أسعار الفائدة المرتفعة التي تمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج.

وأكد أن الصناعة تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الصناعات الهندسية على سبيل المثال تسهم في خلق ما بين 14 و22 فرصة عمل غير مباشرة في الصناعات المغذية والأنشطة المرتبطة بها، ما يعكس أهمية دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الصناعة الوطنية لا تقل أهمية عن الثروة العقارية في دعم الاقتصاد، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من المساندة والتمويل والتيسيرات التي تمكنها من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا.

وطالب مجلس إدارة النقابة خلال أول اجتماعاته بضرورة تفعيل مبادرة التمويل بفائدة 5% بصورة أكثر كفاءة ومرونة، بما يتيح للمصانع الحصول على التمويل اللازم للتوسع والإنتاج، كما دعا إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين وزارات المالية والصناعة والاستثمار والعمل والبيئة، لضمان اتساق السياسات والقرارات وسرعة معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتوقفة والمتعثرة.

وأكد المجلس أهمية تغيير النظرة تجاه المستثمر الصناعي الوطني باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، ومنحه المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تشجعه على التوسع والاستثمار، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل لتوفير العمالة المدربة والمؤهلة للصناعة.

وشدد جنيدي على أن النقابة ستواصل دورها في نقل مشكلات المستثمرين الصناعيين إلى الجهات المعنية والعمل على إيجاد حلول عملية لها، بما يسهم في دعم الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحبوب الكاملة

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الحبوب الكاملة | تفاصيل

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

الزوج والزوجة والاطفال

طليق صاحبة فيديو المقابر يخرج عن صمته: معنديش مصدر دخل ولا بكسب جنيه

موعد زيادة المعاشات 2026

بشرى سارة لملايين المواطنين.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

امتحانات الشهادة الإعدادية

جمع إنسان ومعنى شذا.. أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليوم

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

تعبيرية

بعد إعلان الحكومة| أول تحرك برلماني لرفض التحول للدعم النقدي: التضخم سيلتهم قيمة الدعم

ترشيحاتنا

عزاء والدة بسنت بكر

بدء عزاء والدة الإعلامية بسنت بكر

البروفيسور جويدو و. إمبينز؛ الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية (2021) وأستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد

مكتبة الإسكندرية تستضيف الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2021

همسة إمام

تشابه أسماء.. الإعلامية همسة إمام تنفي صلتها بالصور المتداولة لزوجة خالد سرحان

بالصور

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

صحة الشرقية تنفذ 123 ألف زيارة منزلية مجانية لكبار السن وذوى الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لوك جديد| إيناس عز الدين تخطف الأنظار بفستان أصفر.. صور

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

إطلالة كاجوال جريئة.. ساندي تخطف الأنظار بقبعة حمراء

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

الشهيد عقيد أح حازم إبراهيم حامد

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد أركان حرب حازم إبراهيم حامد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد