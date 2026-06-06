وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران وسط مساعٍ لإحياء المفاوضات بين واشنطن وطهران

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني أن وزير الداخلية محسن نقوي، سيتوجه إلى طهران خلال الساعات المقبلة، في زيارة تأتي وسط تحركات دبلوماسية إقليمية مرتبطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران.

وأوضح المكتب -في بيان نقلته صحيفة «داون» الباكستانية اليوم السبت- أن رئيس الوزراء شهباز شريف عقد اجتماعاً مع نقوي لبحث تفاصيل الزيارة المرتقبة إلى العاصمة الإيرانية.

وكان نقوي قد زار طهران في 17 مايو الماضي في زيارة غير معلنة استمرت يومين. وذكرت مصادر دبلوماسية آنذاك أن الزيارة ارتبطت بالجهود الباكستانية الرامية إلى إحياء مسار المفاوضات الإيرانية الأمريكية، الذي شهد تعثراً بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على المقترحات الأمريكية.

وبحسب مصادر دبلوماسية في إسلام آباد، تندرج الزيارة الجديدة ضمن مساعي باكستان المتواصلة للحفاظ على قنوات الحوار ومنع انهيار المفاوضات بشكل كامل، في ظل تراجع الزخم الذي حققته جولات المحادثات السابقة وتباطؤ التقدم في العملية التفاوضية خلال الفترة الأخيرة.