نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأبوالنمرس والحوامدية

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أبو النمرس ومدينة الحوامدية، وذلك في اطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وقد تابع الشهابي، الموقف التنفيذي لمشروع الاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي ( خط الشلايش ) للقضاء علي طفوحات مياه الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة البدء في إجراءات التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية منيل شيحه لربطها مع محطة طموه.

من ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ مشروع الرصف والتطوير بطريق جسر المنوات بمدينة الحوامدية مشددا على الالتزام بأعلي معايير الجودة في التنفيذ .

وأختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال إصلاح هبوط الصرف الصحي بمنطقة العطور بمدينة الحوامدية مشددا بسرعة الأنتهاء من الأعمال وفقا للجداول المحددة دون تأخير

وخلال تفقده لأعمال الإصلاح.

كما استمع الشهابي، لمخطط الأعمال من مسؤولي شركة مياه الجيزة والشركة المنفذة مشددا علي سرعة الانتهاء من الإصلاحات وإعادة الشئ لاصله لضمان سلامة التربة وحركة المرور.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، رمضان عبد الرحمن رئيس مركز أبو النمرس وعبد الخالق عوض رئيس مدينة الحوامدية ومحسن عبد الرشيد مدير عام ري الجيزة ومي صلاح الدين المشرف العام علي مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي واحمد فرغلي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة وابوالنجا عبد الرحمن ممثل مديرية الطرق .