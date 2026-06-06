ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية عن «إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة»

تعقد وزارة الأوقاف عدد (٦٣٠) ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة»، وذلك يوم الاثنين الموافق ٨ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، ضمن برنامج الندوات العلمية، وفي إطار مبادرة صحح مفاهيمك التي تنفذها الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي ومعالجة القضايا المعاصرة.

وتهدف الندوات إلى توعية أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، بالمخاطر المترتبة على الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان الآثار السلبية لإدمان السوشيال ميديا على العلاقات الأسرية والتواصل الإنساني والتنشئة السليمة للأبناء، مع تأكيد أهمية الاستخدام الواعي والمسئول للتقنيات الحديثة.

في سياق اخر، واصلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف جهودها المكثفة في خدمة كتاب الله تعالى، وتعزيز الأنشطة القرآنية والدعوية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠٢٦م، حيث شهدت البرامج القرآنية حضورًا واسعًا وإقبالًا كبيرًا.

إنجازات الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم خلال الأسبوع الأول من يونيو ٢٠٢٦م

فقد تم عقد عدد (٥٧٤٦) مقرأة قرآنية، إلى جانب تنفيذ عدد (٤٣) مجلس إقراء ومركز تلاوة، في إطار العناية بإتقان التلاوة ونشر علوم القرآن الكريم.

كما تم عقد عدد (٣٦٠٣) مجالس ضمن برنامج «صحح قراءتك»، الذي يهدف إلى تصحيح التلاوة وترسيخ أحكام التجويد لدى المشاركين، إضافة إلى تنفيذ عدد (٦٣٦٥) حلقة تحفيظ بمختلف المحافظات؛ دعمًا لجهود حفظ القرآن الكريم، وربط النشء والشباب بكتاب الله تعالى.

كما تم الإعلان عن مسابقة «دولة التلاوة» في موسمها الثاني، والتي تهدف إلى إحياء دولة التلاوة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة والمتألقة في مجال تلاوة القرآن الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني الرشيد، والاهتمام ببناء الإنسان من خلال البرامج القرآنية والعلمية والتثقيفية المتنوعة.