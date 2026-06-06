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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: أسئلة امتحان القرآن في مستوى الطالب فوق المتوسط.. فيديو

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
محمد شحتة

قال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، إن أسئلة امتحان القرآن اليوم في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية كان فوق المتوسط قليلا.

وأضاف وكيل الأزهر في تصريح لصدى البلد، أنه تم زيادة الإجراءات التي تؤدي إلى تسيير الامتحانات داخل اللجان وتسهيلها على الطلاب.

وتابع: تم توفير المراوح لتخفيف درجة حرارة الجو على الطلاب والملاحظين وتوفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان.

لمشاهدة الفيديو من هنا

لا تسريب للأسئلة

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عدم رصد أي حالات تسريب في أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، والتي عقدت في مادتي القرآن والحديث.

وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويحرص على الاطمئنان بشكل مستمر على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب في مختلف المحافظات، موجّهًا ببذل أقصى درجات العناية والرعاية لهم، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة.

وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف.

الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات امتحانات

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