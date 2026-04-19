محافظ الجيزة يتابع خطط العمل ونسب إنجاز المشروعات بمركز ومدينة البدرشين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، في اطار لقاءاته الدورية للوقوف علي أداء الأحياء والمراكز والمدن، لقاءً موسعًا لمناقشة خطط العمل بمركز ومدينة البدرشين ومشروعات التطوير الجارية والمستقبلية بما يخدم كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية اللقاء اطلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير طريق مصر– أسيوط الزراعي من قرية المرازيق حتى قرية مزغونة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري إلى جانب أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق المريوطية نطاق المركز وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بالمنطقة.

وفي قطاع تحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق تم استعراض تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الطريق السياحي،ومنطقة المثلث بسقارة، ومدخل طريق الجيش بدهشور بالإضافة إلى منطقة أبو ربع بالبدرشين، وذلك في إطار تحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة البنية التحتية بتلك المناطق.

وشهد الاجتماع استعراض المشروعات التنموية الجارية بمركز ومدينة البدرشين، والتي شملت إنشاء سوق المدينة المطور أمام مستشفى البدرشين على مساحة 2600 متر مربع ويضم 200 محل بمساحات تتراوح من 6 إلى 20 مترًا مربعًا، ليكون بديلاً عن السوق العشوائي القديم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة سوق بن حزم بعدد 106 باكية ومحل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال اطلاعه على ملف التقنين ضرورة سرعة الانتهاء من ملفات التقنين والحالات المتبقية مع تكثيف الجهود لإنجازها في أسرع وقت بما يحقق الانضباط الكامل لهذا الملف ويعزز كفاءة العمل التنفيذي.

كما وجّه المحافظ بضرورة سرعة التعامل مع أي مخالفات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية مع إزالة المباني المخالفة في المهد دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما يضمن فرض الانضباط ومنع أي تعديات جديدة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة البدرشين ونوابه.