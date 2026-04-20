محافظة الجيزة تواصل حملاتها لإزالة التعديات في خاتم المرسلين | صور

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمواصلة الحملات المكثفة للتصدي لكافة صور التعدي على الطريق العام وتسهيل حركة سير المواطنين .

وفي ذلك الاطار واصلت محافظة الجيزة لليوم الثاني على التوالي حملاتها من خلال حي العمرانية لإزالة البروز والتعديات للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية بشارع خاتم المرسلين وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وشملت الحملات رفع التعديات من حرم الطريق العام وإزالة البروز المخالفة والتعديات على خطوط التنظيم، إلى جانب رفع الأوتاد الحديدية والحواجز التي تعوق حركة المواطنين فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع.

كما ضمّت الحملات الدفع بفرق هيئة النظافة والتجميل لتنفيذ أعمال رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بنفق الفكهانية بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

وتابع الأعمال اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية.