صدمة لبعثة المنتخب الإيراني.. أمريكا ترفض تأشيرة بعض أعضاء الجهاز الفني

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء البعثة الرسمية للمنتخب الإيراني لكرة القدم، المتوجهة للمشاركة في نهائيات كأس العالم.

وأفاد أحد المسئولين بأنه تم قبول طلبات جميع أعضاء قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبًا، بينما رفضت طلبات أكثر من اثني عشر عضوًا من الطاقم المساند.

وشمل قرار رفض التأشيرات الصادر عن الولايات المتحدة شخصيات إدارية وإعلامية وأمنية بارزة في البعثة، أمثال مدير الفريق الإيراني لكرة القدم، والأمين العام لاتحاد كرة القدم الإيراني، والمدير التنفيذي للمنتخب، ومدير الإعلام، وعضو في الإعلام الخاص به، أحد محللي المنتخب الفنيين، وممثلين عن وزارة الخارجية الإيرانية، وممثلين عن جهاز الأمن، وممثلين عن اللجنة الدولية للاتحاد.

وأضاف المسئول الأول أن تأشيرة رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج، القائد السابق في الحرس الثوري الإسلامي، رُفضت أيضًا.

وحصل لاعبو المنتخب الإيراني على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم، حيث من المقرر أن يخوض جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وفقًا لتصريحات من مسئولين رفيعي المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.