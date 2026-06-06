السعودية تجدد إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت

جددت المملكة العربية السعودية، إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت والتي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" ، اليوم السبت، أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفة أن المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.