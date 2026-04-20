الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود الواحات البحرية في التصالح وتقنين الأوضاع ويدعم فرص الاستثمار

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة الواحات البحرية في تحسين الخدمة المقدمة المواطنين وتلبية طلباتهم خاصة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع التعديات. 

وفي بداية اللقاء حرص المحافظ على متابعة ملف الاستثمار بالمركز مؤكداً حرص الدولة علي تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المناطق الواعدة وفي مقدمتها الواحات البحرية مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية لتذليل أي عقبات أمام المواطنين والمستثمرين بما يحقق جودة الحياة لأهالي المنطقة ويدعم خطط التنمية المستدامة.
وأكد المحافظ حرصه على دعم المستثمرين وخاصة من أبناء الواحات البحرية بمختلف تلك القطاعات من خلال تيسير إجراءات مزاولة الأنشطة والتوسع في إنشاء أماكن تخزين وحفظ المنتجات الزراعية وعلى رأسها التمور إلى جانب رعاية المهرجانات والمعارض لتمكينهم من تسويق منتجاتهم والوصول بها إلى المستهلكين والمصدرين.
وخلال اللقاء تم استعراض جهود مركز الواحات البحرية في التصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة حيث تمكن المركز بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من استرداد وإزالة 1400 حالة تعدٍ بنسبة إنجاز بلغت 100% للحالات المخالفة التي لم تتقدم لتقنين أوضاعها بالإضافة إلى إزالة المتغيرات المكانية بالكامل بنطاق المدينة.
كما بحث المحافظ عددًا من المشكلات التي تشغل اهتمام أهالي الواحات البحرية وعلى رأسها ضعف التيار الكهربائي بقرية الحيز وعدد من المناطق الأخرى حيث ناقش عددًا من المقترحات لإنهائها من خلال تعزيز مخصصات المدينة ضمن الخطة الاستثمارية.
ووجّه المحافظ بسرعة حصر طلبات الأهالي المتعثرة من المتقدمين بطلبات تراخيص البناء والتقنين لعرضها على جهات الاختصاص وبيان موقفها بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم بما يتوافق مع طبيعة أهالي الواحات البحرية وخصائصهم الاجتماعية.
جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، و محمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ونوابه.

