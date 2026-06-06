رقم خيالي.. خبير لوائح يكشف عن المبلغ المطلوب لإنهاء أزمة قيد الزمالك

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة تفاصيل المبالغ المالية المطلوبة لرفع إيقاف القيد المطبق على نادي الزمالك، بسبب قضية اللاعب السنغالي إبراهيما ندياي.

وأوضح العمايرة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» أن إجمالي المبلغ المطلوب حتى تاريخ 6 يونيو 2026 يبلغ مليونًا و766 ألفًا و710 دولارات، إضافة إلى 459 ألفًا و238 جنيهًا مصريًا.

وأشار إلى أن المبلغ الأساسي في القضية يصل إلى 1,593,740 دولارًا، بالإضافة إلى 420 ألف جنيه مصري، بينما تبلغ الفوائد بنسبة 5% نحو 172,970 دولارًا و39,238 جنيهًا مصريًا.

وأكد أن سداد هذه المستحقات يُعد الشرط الأساسي لرفع إيقاف القيد عن نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار القضايا المالية المتعلقة بالنادي أمام الجهات المختصة.