تفاصيل صادمة.. مستحقات ندياي تُجبر الزمالك على سداد ملايين الدولارات

يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة تتعلق بإيقاف القيد، على خلفية مستحقات لاعبه السابق إبراهيما ندياي، والتي تفرض على النادي سداد مبالغ مالية كبيرة لرفع العقوبة.

وكشف خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن إجمالي المبلغ المطلوب سداده حتى 3 مايو 2026، يصل إلى مليون و759 ألفًا و287 دولارًا، بالإضافة إلى 457 ألفًا و282 جنيهًا مصريًا، بما يعادل نحو 112 مليونًا و418 ألفًا و308 جنيهات مصرية.

وأوضح العمايرة تفاصيل المديونية، مشيرًا إلى أن أصل المستحقات يبلغ مليونًا و593 ألفًا و740 دولارًا، إلى جانب 420 ألف جنيه مصري، فيما تصل قيمة الفوائد المقررة بنسبة 5% إلى 165 ألفًا و547 دولارًا، بالإضافة إلى 37 ألفًا و282 جنيهًا مصريًا.

وتسعى إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية إلى إنهاء هذا الملف، ضمن خطة شاملة لتسوية القضايا الدولية، تمهيدًا لرفع إيقاف القيد وإتاحة الفرصة أمام الفريق لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات المقبلة.