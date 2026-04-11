أنا بصحة جيدة.. أول ظهور لـ محيي إسماعيل بدار كبار الفنانين
إنقاذ اقتصاد الشرق الأوسط.. البنك الأوروبي يضخ 5 مليارات يورو بسبب تداعيات الحرب
اليوم .. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة في الكاتدرائية
بالخطوات .. كيف تقلل استهلاك الكهرباء بسهولة خلال موجات الحر؟
سي إن إن: الإيرانيون لا يثقون بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف
بريطانيا: أوكرانيا قادرة على لعب دورٍ هام في مضيق هرمز
رئيس وزراء باكستان يلتقي نائب ترامب.. وهذا ما جرى تأكيده
وزير الخارجية يبحث مع نظيره بجنوب أفريقيا التطورات في لبنان وغزة وخفض التصعيد
كجوك: التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز 100 مليار جنيه
الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز
إلغاء آلاف الرحلات.. أزمة وقود الطائرات تضع مطارات أوروبا على حافة الشلل
المالية: 47.5 مليار جنيه مخصصة للإنفاق على العلاج على نفقة الدولة
الزمالك يقترب من فك القيد.. وملف إبراهيما نداي العقبة الأكبر

منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة عليه في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضده والتي بلغت حتى الآن 14 قضية وذلك سعيًا للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية قبل نهاية شهر مايو المقبل.

تحركات إدارية لتسوية الملفات

تكثف إدارة الزمالك مفاوضاتها خلال الفترة الحالية مع أطراف عدد من القضايا بهدف الوصول إلى حلول ودية تسهم في إنهاء الأزمة سريعًا ونجحت الإدارة بالفعل في تسوية 9 ملفات حتى الآن في خطوة إيجابية نحو رفع الإيقاف واستعادة القدرة على قيد اللاعبين.

أزمة نداي تعرقل الحلول

تبقى أزمة اللاعب السنغالي إبراهيما نداي من أبرز العقبات أمام إدارة النادي بعدما رفض جميع محاولات التسوية الودية، متمسكا بالحصول على كامل مستحقاته المقدرة بـ1.6 مليون دولار وفقا لحكم صادر عن المحكمة الرياضية الدولية.

ويدير نداي الملف عبر محاميه رافضا التواصل المباشر مع إدارة الزمالك وهو ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل خاصة في ظل الأزمة المالية التي تحول دون سداد المبلغ دفعة واحدة.

قيود قانونية على التسويات

كشف مصدر أن بعض القضايا التي صدر فيها حكم بالفعل بإيقاف القيد لا يمكن إعادة تسويتها مجددا إذا كانت هناك تسوية سابقة لم يتم الالتزام بها وأوضح أن القانون لا يسمح بإبرام تسوية جديدة على اتفاق سابق لم ينفذ وهو ما يعقد موقف النادي في بعض الملفات.

تفاصيل القضايا والمستحقات

تشمل القضايا المرفوعة ضد الزمالك مستحقات لعدد من اللاعبين والمدربين والأندية أبرزها:

مستحقات فرجاني ساسي: 505 آلاف دولار

مستحقات كريستيان جروس: 133 ألف دولار

مستحقات جوزيه جوميز ومساعديه: 180 ألف دولار

مستحقات إبراهيما نداي: 1.6 مليون دولار

مستحقات سانت إتيان: 500 ألف دولار

مستحقات أوليكساندريا: 800 ألف دولار

مستحقات اتحاد طنجة: 350 ألف دولار

مستحقات نهضة الزمامرة: 250 ألف دولار

مستحقات شارلروا: 170 ألف يوروم

مستحقات إستريلا دا أمادورا: 200 ألف يورو

مستحقات أحمد الجفالي: 80 ألف دولار

ويدخل الزمالك سباقا مع الوقت لإنهاء كافة هذه الملفات قبل الموعد النهائي للحصول على الرخصة الأفريقية حيث يمثل حل هذه القضايا شرطًا أساسيًا للمشاركة القارية في الموسم المقبل.

نادي الزمالك إنهاء أزمة إيقاف القيد إدارة الزمالك فرجاني ساسي كريستيان جروس جوزيه جوميز

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

هل الأحد 12 أبريل إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص؟

ثورة إلكترونية تلوح في الأفق.. أجهزة تعمل بلا بطاريات قريبا| إيه الحكاية؟

اكتشاف مذهل.. كيف تصنع الأرض الذهب في أعماق المحيطات؟

مليون جنيه نقوط في فرح بالمنيا يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تخطف الانظار بظهورها

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

