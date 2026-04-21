قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كيفية الحجز الإلكتروني على منصة رحلة لزيارات الطلاب للمناطق الأثرية

محمد غالي

تتيح منصة رحلة للمدارس الحكومية تنظيم رحلات مدرسية مجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام الدراسي، ويبحث الطلاب وأولياء الامور، عن زيارات الطلاب إلى المتحف المصري بالقاهرة، والتي تعتمد على الحجز الإلكتروني عبر منصة رحلة والمواقع الرسمية.

تلتزم جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجمعيات الأهلية بالحجز المسبق إلكترونيا عند تنظيم زيارات خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت، عبر الموقع الرسمي، مع سداد قيمة التذاكر وفق الأسعار المعلنة، وإبراز ما يثبت الحجز عند الدخول.

الحجز للمدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي خلال أيام الدراسة


يشترط الحجز المسبق المجاني عبر منصة «رحلة»، مع عدم السماح بالدخول دون تسجيل مسبق، حتى في حال الرغبة في السداد المباشر، مع توفير دليل إرشادي لمساعدة المستخدمين في حال مواجهة أي صعوبات تقنية.

المعاهد الأزهرية والجمعيات والفئات المستحقة


يسمح بدخول المعاهد الأزهرية والجمعيات الأهلية ودور الأيتام ومؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة مجانا، باستثناء العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، بشرط الحجز المسبق هاتفيا، وتقديم خطاب رسمي معتمد يتضمن بيانات الجهة وعدد الطلاب بحد أقصى 50 طالبا.

المدارس الثانوية والخاصة


تلتزم المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بسداد الرسوم كاملة، مع الحجز المسبق عبر الهاتف، وتقديم خطاب رسمي موضح به تفاصيل الزيارة وعدد الطلاب.

الاستعلام عن الأسعار والمعلومات


يمكن الاطلاع على أسعار التذاكر وكافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للمتحف، في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للزائرين.

تتيح منصة «رحلة» للمدارس الحكومية تنظيم رحلات مدرسية مجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام الدراسي، وذلك تنفيذا لقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للآثار، وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي أقرت إتاحة الدخول المجاني لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدارس الحكومية.

وتوفر المنصة لمنسقي المدارس إمكانية الحجز الإلكتروني لزيارة نحو 112 موقعا أثريا ومتحفا على مستوى الجمهورية، من بينها أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية وقلعة صلاح الدين الأيوبي ووادي الملوك ومعبد الكرنك ومعبد الدير البحري والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إلى جانب العديد من المواقع الأخرى.

ويعتمد النظام الإلكتروني للمنصة على تنظيم المواعيد وتحديد أعداد الزائرين المسموح بها بكل موقع، بما يسهم في الحد من التكدس وتحقيق تجربة تعليمية وثقافية متميزة للطلاب.

وتأتي منصة «رحلة» كخطوة متقدمة نحو الدمج بين التعليم والسياحة والآثار، ضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، من خلال تعريفهم بتاريخ وتراث مصر بأساليب حديثة ومبتكرة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة المواقع الأثرية، بما يسهم في تنظيم الزيارات وتحسين تجربة الطلاب، ودعم الدور التعليمي والثقافي للمتاحف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

هاني شاكر

مرض هاني شاكر| احترس من أعراض النزيف الحاد بالقولون

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

المزيد