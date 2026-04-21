كيفية الحجز الإلكتروني على منصة رحلة لزيارات الطلاب للمناطق الأثرية

تتيح منصة رحلة للمدارس الحكومية تنظيم رحلات مدرسية مجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام الدراسي، ويبحث الطلاب وأولياء الامور، عن زيارات الطلاب إلى المتحف المصري بالقاهرة، والتي تعتمد على الحجز الإلكتروني عبر منصة رحلة والمواقع الرسمية.

منصة «رحلة»

كيفية الحجز الإلكتروني على منصة رحلة



تلتزم جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجمعيات الأهلية بالحجز المسبق إلكترونيا عند تنظيم زيارات خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة والسبت، عبر الموقع الرسمي، مع سداد قيمة التذاكر وفق الأسعار المعلنة، وإبراز ما يثبت الحجز عند الدخول.

الحجز للمدارس الحكومية ابتدائي وإعدادي خلال أيام الدراسة



يشترط الحجز المسبق المجاني عبر منصة «رحلة»، مع عدم السماح بالدخول دون تسجيل مسبق، حتى في حال الرغبة في السداد المباشر، مع توفير دليل إرشادي لمساعدة المستخدمين في حال مواجهة أي صعوبات تقنية.

المعاهد الأزهرية والجمعيات والفئات المستحقة



يسمح بدخول المعاهد الأزهرية والجمعيات الأهلية ودور الأيتام ومؤسسات رعاية ذوي القدرات الخاصة مجانا، باستثناء العطلات الرسمية ونهاية الأسبوع، بشرط الحجز المسبق هاتفيا، وتقديم خطاب رسمي معتمد يتضمن بيانات الجهة وعدد الطلاب بحد أقصى 50 طالبا.

المدارس الثانوية والخاصة



تلتزم المدارس الثانوية الحكومية والخاصة بسداد الرسوم كاملة، مع الحجز المسبق عبر الهاتف، وتقديم خطاب رسمي موضح به تفاصيل الزيارة وعدد الطلاب.

الاستعلام عن الأسعار والمعلومات



يمكن الاطلاع على أسعار التذاكر وكافة التفاصيل من خلال الموقع الرسمي للمتحف، في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للزائرين.

تتيح منصة «رحلة» للمدارس الحكومية تنظيم رحلات مدرسية مجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام الدراسي، وذلك تنفيذا لقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للآثار، وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي أقرت إتاحة الدخول المجاني لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالمدارس الحكومية.

وتوفر المنصة لمنسقي المدارس إمكانية الحجز الإلكتروني لزيارة نحو 112 موقعا أثريا ومتحفا على مستوى الجمهورية، من بينها أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية وقلعة صلاح الدين الأيوبي ووادي الملوك ومعبد الكرنك ومعبد الدير البحري والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، إلى جانب العديد من المواقع الأخرى.

ويعتمد النظام الإلكتروني للمنصة على تنظيم المواعيد وتحديد أعداد الزائرين المسموح بها بكل موقع، بما يسهم في الحد من التكدس وتحقيق تجربة تعليمية وثقافية متميزة للطلاب.

وتأتي منصة «رحلة» كخطوة متقدمة نحو الدمج بين التعليم والسياحة والآثار، ضمن جهود الدولة لتعزيز الوعي والانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة، من خلال تعريفهم بتاريخ وتراث مصر بأساليب حديثة ومبتكرة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو التحول الرقمي في إدارة المواقع الأثرية، بما يسهم في تنظيم الزيارات وتحسين تجربة الطلاب، ودعم الدور التعليمي والثقافي للمتاحف.