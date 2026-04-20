تشييع جثمان شقيقة القارئ الراحل الشيخ سيد متولي بالشرقية

شيع المئات من أهالي قرية الفدادنة التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية أمس جثمان حكمت متولى عبدالعال شقيقة المرحوم القارئ الشيخ السيد متولى عبدالعال القارئ بالإذاعة والتلفزيون إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بقرية الفدادنة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين أدوا صلاة الجنازة وقدموا واجب العزاء.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الراحلة الذين اكدوا أن الفقيدة كانت تتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين الجميع وارتباطها الشديد بشقيقها الفقيد الشيخ السيد متولي والذي كان يعد من أحد عمالقة تلاوة القرآن الكريم.

فيما تستعد أسرة الفقيدة الي تلقي واجب العزاء بمسقط رأس العائلة بقرية الفدادنة التابعة لمركز فاقوس بحضور الأهالي ومحبي الأسرة.