القوات الصومالية تعلن مقتل قيادي في حركة الشباب جنوب شرقي البلاد

أعلنت القوات الصومالية، اليوم، مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال عملية عسكرية، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الأمنية نفذت عملية نوعية أطلقت عليها اسم "الفجر" في منطقة "جمبلول" بإقليم شبيلي السفلى، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في حركة الشباب وإصابة آخرين وتدمير مركز كانت تستخدمه الحركة لابتزاز المدنيين.





وأضافت أنه تم خلال العملية ضبط أسلحة ودراجة نارية ووثائق وإيصالات كانت تُستخدم في عمليات النهب القسري لأموال المواطنين، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطهير الطرق الرئيسية من فلول المسلحين والاستجابة لشكاوى المدنيين من ممارسات الابتزاز.





يذكر أن قوات الأمن الصومالية تخوض منذ عدة سنوات معارك ضد حركة "الشباب"، تمكنت خلالها من القضاء على الكثير من عناصر الحركة واستعادة عدة مناطق بوسط وجنوبي البلاد.



