قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة السورية وتعتقل مدنيين

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم مدنيين اثنين من قرية بريقة القديمة بريف محافظة القنيطرة السورية بعد توغلها في القرية.

وذكرت "سانا" أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في قرية بريقة القديمة، حيث قامت باعتقال مدنيَّين اثنين دون سن الـ 18 عاما، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن.

كما توغلت قوة إسرائيلية أمس الأحد، باتجاه قرية العجرف، ونصبت حاجزا مؤقتا على مفرق القرية.

وأقامت قوة إسرائيلية أخرى حاجزا مؤقتاً في قرية الصمدانية الشرقية يضم عدة آليات عسكرية، دون ورود أنباء عن تسجيل أي حالات اعتقال.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.