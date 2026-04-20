بيزشكيان: ينبغي اتباع جميع السبل الدبلوماسية لخفض التوترات مع أمريكا

صرح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الاثنين، بأنه ينبغي اتباع جميع السبل العقلانية والدبلوماسية لخفض التوترات مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن اليقظة وعدم الثقة في التعامل مع واشنطن "ضرورة لا جدال فيها"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يصل ممثلون أمريكيون إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران يوم الاثنين، بينما لم تعلن طهران بعد ما إذا كانت سترسل وفدًا إلى باكستان.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصدر مطلع لم يسمه قوله إنه لا توجد خطط لجولة ثانية من المفاوضات بسبب مطالب الولايات المتحدة "المفرطة وغير العقلانية" ومواقفها المتغيرة.

ويشهد مضيق هرمز توترًا بين البلدين، حيث شددت إيران قبضتها على الملاحة البحرية في ظل استمرار الولايات المتحدة في حصار الموانئ الإيرانية، واحتجزت يوم الأحد سفينة حاولت عبور الحصار الأمريكي. وقد

تبادلت إيران والولايات المتحدة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. قال بيزشكيان، بحسب التلفزيون الرسمي، إن الحصار الأمريكي يُظهر أن واشنطن تتجه نحو "تكرار أنماط سابقة وخيانة الدبلوماسية".

