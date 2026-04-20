الخارجية الإيرانية: لا برنامج لدينا بشأن المحادثات مع أمريكا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا برنامج لدينا بشأن الجولة الجديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي، حيث أن أمريكا نقضت وقف إطلاق النار منذ بداية تنفيذه وأبلغنا الوسيط الباكستاني بذلك.

أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أمريكا انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بفرضها حصارا بحريا علينا فلا نستطيع أن ننسى إقدام أمريكا على مهاجمتنا أثناء تفاوضنا معها المرة السابقة وحتى اللحظة لم نقرر بشأن المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات وسنتخذ القرار المناسب بشأن المفاوضات بدقة مع أخذ مصالحنا بعين الاعتبار ومضيق هرمز كان آمنا قبل الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية.



طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء تعريض أمريكا وإسرائيل أمن المضيق للخطر وسنرد بكل قوة على أي اعتداء علينا وقدمنا مقترحا من 10 بنود إلى باكستان والطرف المقابل هو من يغير مواقفه دائما ويدلي بتصريحات إعلامية متناقضة وكل ما يجري في مضيق هرمز هو نتيجة الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية ولا نثق أبدا في الجانب الأمريكي لأنه قام على مدى طويل بخيانة الدبلوماسية.



ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لم تتلق أي عرض جدي بشأن رفع العقوبات عنها والمؤشرات تؤكد عدم وجود جدية من الجانب الأمريكي للمضي في المسار الدبلوماسي فجزء من الاتفاق شمل وقف إطلاق النار في لبنان وفتحنا مضيق هرمز على هذا الأساس كما أن الجانب الأمريكي نقض عهده في ما يخص وقف إطلاق النار في لبنان رغم قبوله ذلك ولهذا فأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة يجب أن يشمل ضمانات عملية.



ولفت إلى المواقف الهزيلة للاتحاد الأوروبي إزاء المجازر في فلسطين ولبنان ووضع مضيق هرمز.

