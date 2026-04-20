6 ساعات .. سنتكوم تطلق النار على سفينة إيرانية

أعلنت القوات الأمريكية (سنتكوم) أنها أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني كانت متجهة إلى ميناء بندر عباس الإيراني، وذلك بعد مواجهة استمرت ست ساعات.

وجاء بيان القيادة المركزية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتراض السفينة.

وكشف بيان القيادة المركزية أن المدمرة الصاروخية الموجهة يو إس إس سبروانس (DDG 111) اعترضت السفينة إم/في توسكا "أثناء عبورها شمال بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات للسفينة التي ترفع العلم الإيراني، وأوضحت لها أنها تنتهك الحصار الأمريكي.

"بعد أن لم يمتثل طاقم توسكا للتحذيرات المتكررة على مدار ست ساعات، أمرت سبروانس السفينة بإخلاء غرفة المحركات"، وأطلقت عدة قذائف من مدفعها من طراز MK 45 على غرفة محركات توسكا.

في مقطع فيديو مرفق ببيان القيادة المركزية الأمريكية، سُمع أحد أفراد طاقم المدمرة الأمريكية "يو إس إس سبروانس" وهو يوجه تحذيراً قائلاً: "السفينة "توسكا"، السفينة "توسكا"، أخلي غرفة المحركات، أخلي غرفة المحركات. نحن على استعداد لتعريضكم للنيران ".

وأضافت القيادة المركزية، في مقطع فيديو منفصل للعملية، أن جنود مشاة البحرية الأمريكية قاموا بعد ذلك بالهبوط بالحبال على متن السفينة التي ترفع العلم الإيراني .