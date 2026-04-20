تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"

هاجم مؤسس حزب "الرفاه من جديد" التركي، فاتح أربكان، السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك، على خلفية تصريحاته خلال منتدى أنطاليا، مطالباً وزارة الخارجية التركية باستدعائه وتقديم مذكرة احتجاج رسمية.

واعتبر أربكان أن تصريحات باراك تمثل "اعترافاً واضحاً" بنوايا القوى الدولية تجاه المنطقة، مشيراً إلى أن أخطر ما ورد فيها هو وصف التوتر بين تركيا وإسرائيل بأنه "مجرد خطاب سياسي" لا يعكس واقع العلاقات بين الجانبين.

وشدد على رفضه التام لأي حديث عن وجود "تحالف خفي" بين أنقرة وتل أبيب، مؤكداً أن مثل هذه الطروحات تمثل تدخلاً مباشراً في الشؤون الداخلية والخارجية لتركيا.

كما وصف تركيا بأنها "منارة أمل" للشعوب في العالم الإسلامي، معتبراً أن الحديث عن تحالف تركي–إسرائيلي لا يعدو كونه "وهمًا" لا يمت للواقع بصلة، ولن يتحقق في الحاضر أو المستقبل.

وانتقد أربكان الحكومة التركية بسبب صمتها تجاه تلك التصريحات، معتبراً أنها تمس سيادة الدولة وكرامة شعبها، خاصة أنها صدرت خلال فعالية عُقدت داخل الأراضي التركية، داعياً إلى رد دبلوماسي فوري وحازم.

وطالب أيضاً بتوضيح رسمي من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التجاوز الدبلوماسي" من جانب السفير الأمريكي.

في المقابل، كان باراك قد صرح بأن التوترات بين تركيا وإسرائيل تندرج في إطار "الخطاب السياسي"، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالي الطاقة والأمن، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما أشار إلى أن تركيا دولة ذات ثقل إقليمي كبير، ما يجعل من الصعب استهدافها أو الدخول في مواجهة مباشرة معها، لافتاً إلى أن التغطية الإعلامية تلعب دوراً سلبياً في تعميق الفجوة بين الشعبين التركي والإسرائيلي من خلال تقديم صورة غير دقيقة عن الواقع.