قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الادعاء الفرنسي يوجه اتهامات لبنك سويسري بمساعدة حاكم مصرف لبنان السابق في اختلاس أموال
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ المجلس الإقليمي الجديد للراهبات الإليزابتين
رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام
“الحدث يتعلق بمستقبلكم”|عبد اللطيف يوجه رسالة للطلاب المشاركين في منتدى التعليم الفني
وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا التعليمية
أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟
عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين
الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل
عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية
أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري
محمد رمضان يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد إشادته بفيلمه أسد
عبد اللطيف: التعليم أصبح مسؤولية إقليمية..وهدفنا ألا تقتصر المدارس على تقديم المعرفة فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل

المائدة المستديرة
المائدة المستديرة
عبدالصمد ماهر

شاركت وزارة الصحة والسكان في المائدة المستديرة التي نظمتها منظمة الصحة العالمية – مكتب مصر، تحت عنوان «معًا من أجل مستقبل صحي في مصر: تعزيز الشراكات من أجل الصحة»، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والدينية والشركاء الدوليين وخبراء الصحة والمجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف العام على المجلس القومي للسكان، نيابةً عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الشراكة الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة في الملفات الصحية والسكانية، ودعمت جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع أهداف رؤية «مصر 2030».

ونقلت الدكتورة الألفي تحيات الوزير، معربةً عن تقدير مصر للمنظمة كشريك محوري في تطوير النظام الصحي، مشيرة إلى أن أجندة التعاون تشمل نهج مسار العمر الصحي من صحة الأم والطفل والمراهقين إلى كبار السن، من خلال تطوير الرعاية الصحية الأولية، ودعم التغطية الصحية الشاملة، وتنمية القوى العاملة الصحية، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والاستعداد للطوارئ الصحية، والتحول الرقمي، وتعزيز النظم الدوائية.

 خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل

وأشارت إلى التقدم الملحوظ الذي حققته مصر في خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل، وتطوير البنية التحتية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ونظم التطعيم والترصد والإنذار المبكر، فضلاً عن مشاركتها الفاعلة في أعمال جمعية الصحة العالمية واختيارها ضمن الفرق العاملة لأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة في مجال صحة الأم والطفل والقبالة ورعاية كبار السن.

وأبرزت نجاح الكفاءات المصرية في الحصول على تكريمات دولية، منها جائزة نيلسون مانديلا للدكتور عمرو قنديل، واختيار الدكتور محمد حساني في الفريق الاستشاري لمنظمة الصحة العالمية، وجائزة الطبيب العربي للدكتور محمد الطيب، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجاً رائداً في مجال القبالة بفضل تأهيل الكوادر وتطوير خدمات صحة الأم والوليد.
كما أكدت أن الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027 ساهمت في زيادة المحافظات والمناطق الخضراء، وأن مبادرة «الألف يوم الذهبية» تعد أحد أبرز المشروعات القومية لتحسين صحة الأم والطفل بدعم القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة قائمة على الإصلاح المؤسسي والتخطيط العلمي، مشدداً على أهمية الشراكات الدولية والمحلية في دعم صنع القرار المبني على الأدلة.

بدورها، أشادت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، بالإنجازات المصرية رغم التحديات، خاصة في منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي والقضاء على بعض الأمراض وتطوير صناعة الدواء، معتبرة مصر نموذجاً إقليمياً رائداً.

وأشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، بقوة الشراكة والتجربة المصرية الناجحة في الصحة العامة والتأمين الشامل.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، أن الشراكة الممتدة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية أسهمت في تحقيق العديد من النجاحات الصحية، حيث شهدت الدولة طفرة كبيرة في القطاع الصحي بدعم القيادة السياسية من خلال التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الصحية، بما عزز إتاحة الخدمات الصحية للمواطنين ورفع جودة الرعاية المقدمة لهم.

وشددت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء ومؤسس مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق، على أن ملف الحروق يُعد من أكثر الملفات الصحية تعقيدًا وتكلفة، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة أثبتت أهمية التعامل معه كأولوية صحية وطنية. ووجهت الشكر لوزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية على التعاون في دعم وتطوير هذا الملف.

وفي ختام المائدة المستديرة، أكد المشاركون على مواصلة تعزيز الشراكات لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية الشاملة وتعزيز التوعية الصحية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل صحي أفضل للأجيال القادمة.

وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية الشراكة الاستراتيجية وزير الصحة والسكان الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

عمرو آدهم

أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

ترشيحاتنا

عضو مركز الأزهر للفتوى

عضو الأزهر للفتوى: النية هي الفارق بين التحدث بنعمة الله والتفاخر بها

منظومة المخلفات بمدن البحر الأحمر

خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر والقضاء على العشوائية

الإدمان

"مكافحة الإدمان": منصة رقمية جديدة تستهدف الشباب والأسر بأساليب تفاعلية حديثة

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد