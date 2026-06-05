خبير علاقات دولية: صراع روسيا وأوكرانيا معقد ولا حل له في المدى القريب

أكد الدكتور حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية، أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يعد نزاعًا تاريخيًا متجذرًا ومعقدًا، ما يجعل الوصول إلى حل سريع أو نهائي أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الراهن.

وأوضح البقيعي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة لا تقتصر على الجوانب العسكرية والسياسية فقط، بل ترتبط بعوامل ثقافية وتاريخية وجغرافية متشابكة، أسهمت في تعقيد المشهد وإطالة أمد النزاع بين الطرفين.

وأشار إلى أن الحلول الواقعية المطروحة قد تأتي عبر مراحل متدرجة، موضحًا أن الخطوة الأولى تتمثل في «تجميد الصراع» ووقف العمليات العسكرية المتبادلة، بما يسهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية ويهيئ الأجواء أمام مسار تفاوضي أكثر جدية.

وأضاف أن وقف التصعيد العسكري من شأنه أن يمنح الأطراف المعنية فرصة لإعادة تقييم مواقفها والانخراط في مفاوضات تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بصورة أكثر فاعلية واستدامة.

وفيما يتعلق بالموقف الروسي، أوضح «البقيعي» أن موسكو تتمسك برؤية تقوم على التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة، من خلال معالجة الأسباب والجذور الأساسية التي أدت إلى اندلاع النزاع، وهو ما يميز الطرح الروسي عن بعض المبادرات التي تركز على حلول مرحلية أو مؤقتة.

واختتم خبير العلاقات الدولية تصريحاته بالتأكيد على أن أي تسوية مستقبلية للأزمة ستظل مرهونة بقدرة الأطراف على التوفيق بين المصالح المتعارضة والتوصل إلى تفاهمات تضمن الاستقرار على المدى الطويل.