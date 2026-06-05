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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 123 مسيّرة أوكرانية خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح أنظمة الدفاع الجوي في إسقاط  123 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل، بما في ذلك فوق أراضي مقاطعات فورونيج وكالوجا ونيجني نوفجورود وموسكو وشبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق ؛ كشف قصر الرئاسة الروسية "الكرملين"  عن مفاجأة مدوية بشأن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، حيث أكد أنه مرحب به للاجتماع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "في أي وقت".


وجاءت تصريحات المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد لقاء ثنائي لإنهاء الحرب.

وأوضح بيسكوف "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفا أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وأشار الرئيس زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجّهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع وجها لوجه معه، مبديا أيضا استعداده لـ"وقف إطلاق نار شامل".

وكتب الرئيس الأوكراني: "تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب من خلال حوار مباشر بيننا وبينكم. أقترح عقد اجتماع".


وأضاف زيلينسكي: "لم تتوقعوا مقاومة شاملة من أوكرانيا، ولم تتوقعوا أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ومع ذلك، ها نحن جميعًا في السنة الخامسة من هذه الحرب الشاملة. لا تخشوا الخروج من هذه الحرب. هذا هو المطلوب منكم الآن".

وزارة الدفاع الروسية الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية شبة جزيرة القرم موسكو

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