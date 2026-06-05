قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام
“الحدث يتعلق بمستقبلكم”|عبد اللطيف يوجه رسالة للطلاب المشاركين في منتدى التعليم الفني
وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا التعليمية
أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟
عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين
الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل
عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية
أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري
محمد رمضان يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد إشادته بفيلمه أسد
عبد اللطيف: التعليم أصبح مسؤولية إقليمية..وهدفنا ألا تقتصر المدارس على تقديم المعرفة فقط
جيش الاحتلال يطالب سكان 6 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم فورا
عبد اللطيف:نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

ثمّن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الشراكة بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا أن الخبرة الإيطالية في التعليم الفني والتدريب المهني والتعلم المرتبط بالصناعة ونموذج المعاهد التقنية العليا تمثل خبرة مهمة للتعاون المشترك، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر أصبحت بدورها نموذجًا وطنيًا قويًا يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية، موضحًا أن الجمع بين الخبرات والتجارب المختلفة يتيح فرصًا جديدة للشراكات المؤسسية والتعلم المشترك وتوسيع الفرص المتاحة أمام الطلاب في مختلف دول البحر المتوسط.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال انطلاق فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص والصناعة، مشيرًا إلى أن أي إصلاح في التعليم الفني لا يمكن أن ينجح دون مشاركة فعالة من القطاع الخاص، نظرًا لقدرته على استشراف اتجاهات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة مستقبلًا، بما يضمن إعداد الطلاب للفرص الناشئة بدلًا من تأهيلهم لوظائف لم تعد موجودة.

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تطلعه إلى أن تكون مناقشات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” عملية وطموحة وتفضي إلى خطوات تنفيذية ملموسة، وأن تمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين دول المنطقة، وبناء شراكات أقوى بين المؤسسات المختلفة، وربط الطلاب بالفرص، ودعم رؤية متوسطية مشتركة لتنمية المهارات والتحول في رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف اعتزاز مصر بإستضافة “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، وفخرها بالتعاون مع إيطاليا وكافة شركائها في منطقة البحر المتوسط، وحرصها على وضع التعليم الفني والتدريب المهني في المكانة التي يستحقها بإعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية وبناء الإنسان والابتكار وصناعة المستقبل.

وانطلقت منذ قليل ، فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”  في العاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، بالإضافة لمشاركة وفود ووزراء من دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا.

ويضم  “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”  ١٢ دولة مشاركة ، ويُرسّخ مكانة دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​كمساحة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار وتمكين الشباب

وأكدت الوفود المشاركة في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط أن المشاركة في المنتدى عكست نموذجًا للتعليم بلا حدود، حيث إلتقت فيه فصول وتجارب تعليمية وثقافات متعددة، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية وتطويرها.

وأوضحت الوفود المشاركة في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ، أن تنوع المشاركين من مختلف الدول أتاح فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير التعليم الفني والتقني، مشيرةً إلى أن التجارب الدولية لا تساهم فقط في تشكيل شخصية المتعلم، وإنما تنعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وأساليبها الحديثة.

وأضافت الوفود المشاركة في منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ،  أن مشاركة الأكاديميات الإيطالية والمصرية داخل المنتدى تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي المشترك، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يدعم تطوير المناهج وربط التعليم بسوق العمل.

ويشهد منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط  الآن ، حضورًا واسعًا لممثلين عن دول البحر المتوسط ، وعدداً من المؤسسات التعليمية والطلاب والخبراء، في إطار دعم الشراكات الدولية في مجالات التعليم والابتكار والتدريب المهني.

جلسات و ورش عمل “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”

بدأ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” بالجلسة الإفتتاحية ، ومن المقرر أن يعقب هذه الجلسة ، جلسات وزارية رفيعة المستوى ، وجلسات نقاشية حول وضع رؤية مشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط للمهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز الشراكات المؤسسية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما يتضمن المنتدى اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

كما تتضمن فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، عددا من ورش العمل الابتكارية مخصصة للطلاب والمعلمين مستوحاة من نموذج هاكاثون “Hackathon” الإيطالي، حيث تجمع هذه الورش الطلاب في فرق دولية مشتركة من مختلف دول المتوسط لتبرز الإبداع والمعرفة التقنية والتفكير متعدد التخصصات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفني منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط منتدي التعليم التقني والمهني التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

عمرو آدهم

أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

ترشيحاتنا

قطع مياه الشرب

لمدة 12 ساعة.. تفاصيل قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ

صورة موضوعية

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة القصير بالبحر الأحمر

رفع المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة بمركز أبنوب

محافظ أسيوط: رفع المخلفات والقمامة خلال حملات نظافة بمركز أبنوب

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد