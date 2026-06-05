عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين

أقر صحفي أمريكي، أقام وعمل في وسائل الإعلام الحكومية الصينية لسنوات عديدة، يوم الخميس، بأنه عميل أجنبي لـ بكين، بعد أن زُعم أنه تقاضى 100 ألف دولار أمريكي مقابل جمع معلومات استخباراتية في الولايات المتحدة عن "أهداف أمريكية".

جاسوس صيني في واشنطن

ووفقًا لوثائق المحكمة، عمل توماس وير بوكن "بتوجيه وإشراف" مسؤولين صينيين مرتبطين بوزارة أمن الدولة الصينية، وذلك من عام 2019 على الأقل وحتى فبراير 2026، حيث كان شخص يستخدم اسمًا إنجليزيًا هو "كاثي" يُوجهه للقاء مصادر محتملة في الولايات المتحدة، وتسليم أجهزة اتصال، وجمع معلومات، وإرسال تقارير إلى الصين.

وقال رومان روزافسكي، مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي: "تُظهر هذه القضية إلى أي مدى سيذهب الحزب الشيوعي لتقويض مؤسساتنا الديمقراطية وانتهاك حرياتنا السياسية. فليكن هذا الإقرار بمثابة تحذير واضح".

كما أوضح المدعون العامون في الوثائق المقدمة إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، زودت كاثي بوكن، المعروف أيضاً باسم توم ماكجريجور، بجهاز كمبيوتر محمول وهاتف جوال وأجهزة أخرى للتواصل، وحددت له أهدافاً لمتابعتها، وسددت نفقات سفره، عبر حساب زوجته، والتي بلغت حوالي 7500 دولار أمريكي للرحلة الواحدة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، انتقل بوكن، البالغ من العمر 50 عاماً، إلى هونج كونج في حوالي عام 2010، حيث عمل في إذاعة الصين الدولية. ثم عمل لاحقاً في تلفزيون الصين المركزي وشبكة تلفزيون الصين العالمية قبل أن يصبح محرراً في وكالة أنباء شينخوا عام 2024.

ويواجه بوكن، الذي قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات، عقوبة السجن المقررة في الأول من سبتمبر.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن بوكن التقى كاثي حوالي عام 2017 - خلال "الحروب التجارية بين ترامب والصين" - بعد أن عرّفه عليها رجل يُزعم أنه كاتب خطابات لأحد كبار قادة الصين. يُزعم أن الاثنين كانا يتواصلان عبر منصات مشفرة، من بينها وي تشات وسيجنال وتليجرام.

كما زعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بوكن كان يسافر كثيرًا في مهام عمل خلال الفترة من 2019 إلى 2025، وأن العديد من هذه الرحلات كانت ممولة من قبل جهات اتصال صينية. ويُزعم أن كاثي أخبرته أنها لا تستطيع السفر إلى الولايات المتحدة، وأنه لا ينبغي له التحدث عنها عندما يكون في بلده.