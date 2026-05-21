ألمانيا تكشف مخططا خطيرا.. عميل إيراني متهم بالتجسس لشن هجمات ضد شخصيات يهودية

وجهت النيابة العامة الألمانية، يوم الخميس، اتهامات بالتجسس والشروع في القتل لرجل أُلقي القبض عليه العام الماضي، وذلك بعد أن كلفته وكالة استخبارات إيرانية بجمع معلومات عن رئيس أكبر جماعة يهودية في ألمانيا وثلاثة آخرين بهدف تنفيذ هجمات.

المشتبه به، وهو مواطن دنماركي لم يُكشف عن اسمه الكامل سوى "علي س." تماشياً مع قوانين الخصوصية الألمانية، أُلقي القبض عليه في يونيو الماضي في الدنمارك. كما أُلقي القبض هناك في نوفمبر على شريك مزعوم له، وهو مواطن أفغاني يُدعى "طواب م.".

وأفاد المدعون الفيدراليون أنهم قدموا لائحة اتهام ضد الاثنين أمام محكمة هامبورج في 7 مايو.

وُجهت إلى "علي س." تهمة العمل كعميل لجهاز استخبارات، والتصرف كعميل سري لأغراض التخريب، والشروع في القتل والحرق العمد، ووُجهت إلى "طواب م." تهمة الشروع في القتل.

ادعى المدعون أن علي س. كان يعمل لصالح جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان على اتصال وثيق بفيلق القدس التابع للحرس.

وقالوا إنه في مطلع عام ٢٠٢٥، كُلِّف بجمع معلومات عن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، النائب الألماني السابق البارز فولكر بيك، بالإضافة إلى اثنين من تجار البقالة اليهود في برلين لم يُكشف عن هويتيهما.

وأضاف المدعون في بيان: "كل هذا كان يُستخدم للتحضير لهجمات اغتيال وحرق متعمد في ألمانيا".