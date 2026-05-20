بسبب فضيحة التجسس.. لاعبو ساوثهامبتون يفكرون في التحرك قضائيًا ضد النادي

يدرس نجوم نادي ساوثهامبتون اتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديهم بعد صدور قرار بإقصاء الفريق من مباراة نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت لجنة مستقلة قد أصدرت الحكم باستبعاد النادي أمس الثلاثاء بسبب فضيحة التجسس على تدريبات الخصوم، كما تم خصم ٤ نقاط من رصيده من الموسم المقبل.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أن ساوثهامبتون اعترف بـ"مخالفات متعددة" لقواعد تمنع الأندية من مراقبة تدريبات الخصم خلال ٧٢ ساعة قبل المباراة، مما أدى لاستبعادهم وإعادة فريق ميدلسبره، الذي خسر في نصف نهائي الملحق، ليواجه هال سيتي في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل على ملعب ويمبلي.

وجاء في بيان للجنة أن المخالفات تتعلق بمباريات ساوثهامبتون ضد أكسفورد يونايتد في ديسمبر ٢٠٢٥، وإبسويتش تاون في أبريل ٢٠٢٦، وميدلسبره في مايو ٢٠٢٦.

وكان ميدلسبره أول من أثار القضية بعد قيامه برصد أحد أفراد طاقم ساوثهامبتون خارج ملعب التدريب قبل مباراة الملحق، وتم لاحقًا تحديد هوية ذلك الشخص وهو ويليام سولت عضو فريق التحليل الفني التابع لمدرب ساوثهامبتون توندا إيكيرت، بعد أن أظهرت صورٌ وجوده بالقرب من مركز تدريب ميدلسبره وقيامه بتصوير التدريب عبر بث مباشر.

وفي السياق، كشفت صحيفة (ذا صن) أن إيكرت يواجه عقوبة الإيقاف عن ممارسة كرة القدم لمدة تصل إلى ١٨ شهرًا في حال إدانته بدوره في الفضيحة، حيث اعترف النادي أيضًا بتورطه في مزاعم تجسس ضد ثلاثة أندية منافسة في دوري البطولة الإنجليزية.

وأكدت الصحيفة أن هناك حالة من الغضب تعم غرفة ملابس الفريق بسبب الفضيحة الأخيرة، لذا يناقش اللاعبون التحرك قضائيًا ضد ناديهم، الذي استأنف على القرار الأخير باستبعاده.