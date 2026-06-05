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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لحماية خصوصيتك .. أخطاء ينبغي تجنبها في منصات التواصل الاجتماعي

منصات التواصل الاجتماعي
منصات التواصل الاجتماعي
لمياء الياسين

لحماية خصوصيتك أخطاء عديدة ينبغي تجنبها عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي لذا يجب الانتباه إلى كيفية التعامل معها وذلك لتجنب استغلال البيانات الخاصة بك.

فإذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصيتك والتقليل من خطر التعرض لأي مضايقات أو سرقة هويتك يجب تجنب هذه الأخطاء الشائعة وذلك عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي وفقا لموقع digitaltrends.:

منح التطبيقات والألعاب إذن الوصول

ينبغي تجنب استخدام أي تطبيقات أو أية إضافات تعد تابعة لجهات خارجية وذلك لتحسين تجربة استخدام تلك المنصات أو الوصول إلى العديد من المزايا الغير متوفرة في الإصدار المجاني.

وذلك لأن تلك التطبيقات تتطلب الوصول إلى حسابك، وإذا قد تحققت جيدًا من شروط استخدامها، فستجد أنها قد تطلب إذنًا لعرض صورك أو محادثاتك والعديد من تفاصيل ملفك الشخصي.

 يجب تجنب مشاركة تلك البيانات الحساسة مع أي تطبيقات تابعة لأي جهات خارجية والامتناع عن استخدام حساباتك في تلك المنصات لتسجيل الدخول إلى التطبيقات الآخرى.

 ترك ملفك مرئيًا:


ترك ملفك مرئيا للجميع، قد يمكن لأي شخص من رؤية صورك وكل ما تقوم بنشره في صفحتك. ويمكن القيام بمحاولة استغلالك و إنشاء حسابات مزيفة باستخدام هويتك والقيام بانتحال شخصيتك فقد لايضر هذا سمعتك بل يُعرّض أصدقاءك وعائلتك للخطر

فقد يستخدم منتحل الهوية هويتك لطلب المال لذا يجب إغلاق حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي وتقدم معظم منصات التواصل مزية تحويل وضع الملف الشخصي من عام إلى خاص للحفاظ على خصوصيتك.

 المعلومات الشخصية:

يجب أن تكون حذرًا من مشاركة معلوماتك الشخصية و تجنب نشر تاريخ ميلادك أو رقم الهاتف الخاص بك أو عنوان منزلك؛ لأنه يمكن بسهولة القيام باستغلال هذه التفاصيل لسرقة هويتك .

 إعدادات الخصوصية:

يجب عليك دائمًا استخدام كلمة مرور قوية يصعب اختراقها ومراجعة إعدادات الخصوصية الخاصة بك وللتحقق من أنك لا تشارك آية بيانات لا تريد مشاركتها مع الآخرين.

منصات التواصل منصات التواصل الاجتماعي الحفاظ على خصوصيتك البيانات الحساسة حسابات مزيفة كلمة مرور إعدادات الخصوصية

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