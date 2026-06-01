قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات
نتنياهو: تحدثت مع ترامب.. إذا هاجم حزب الله مدننا فسوف نهاجم بيروت
كيفية استخراج جواز السفر 2026
استجابة لصدى البلد من وزارة التنمية المحلية لدعم عم شعبان بعد واقعة السرقة في حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات مؤكدة تكشف اللون الحصري لهاتف "iPhone Ultra" المنتظر

iPhone Ultra
iPhone Ultra
احمد الشريف

كشفت تسريبات حية ومؤكدة نقلها موقع "MacRumors" العالمي المتخصص في متابعة منظومة أبل، عن اللون الحصري والأول لهاتف "iPhone Ultra" المرتقب.

وأفاد التقرير الفني الصادر اليوم بأن العملاق الأمريكي يعتزم تدشين هوية بصرية مذهلة لجيله الأعلى فخامة لعام 2026، من خلال دمج نسيج لوني مبتكر يعتمد على صبغات مجهرية تتفاعل مع الضوء، لتأكيد صدارة السلسلة الفائقة التي ستعيد تعريف الهواتف الرائدة.

تيتانيوم بلوري غامض يعكس تموجات الضوء المحيط

تستهدف أبل من خلال هاتف "iPhone Ultra" تقديم نسيج لوني مسجل ببراءة اختراع هندسية يطلق عليه اسم "التيتانيوم البركاني المظلم" (Volcanic Titanium).

وأوضحت المخططات المصنعية المسربة أن هذا اللون الاستثنائي يدمج بين درجات الرمادي الفاحم والانعكاسات الزيتية العميقة، مما يجعله يظهر بتموجات بصرية مغايرة تماماً عند الانتقال من الإضاءة الشمسية المباشرة إلى البيئات الغامرة أو الغرف المغلقة، ليمنح هيكل الهاتف فخامة بصرية مطلقة ومقاومة كاملة لآثار بصمات اليد.

معمارية هندسية مبتكرة تفكك البروز التقليدي للكاميرات

يمنح البناء العتادي الجديد لهاتف "الآيفون ألترا" متانة دفاعية غير مسبوقة بفضل الاعتماد على سبيكة التيتانيوم من الفئة الخامسة المخصصة للصناعات الفضائية.

ورصدت اللقطات المسربة نجاح مهندسي أبل في دمج نظام العدسات المحدثة ومستشعرات التقريب "Periscope" داخل هيكل مسطح تماماً يقلص نسبة البروز المزعج للكاميرا الخلفية لأول مرة لعام 2026، مما يضمن استقرار الهاتف كلياً عند وضعه على الأسطح وتسهيل التحكم به عبر قبضة اليد الواحدة.

ترقبات تسويقية كبرى تشعل شغف المستخدمين بمصر

تتكامل اللمسات الجمالية الفريدة للون "التيتانيوم البركاني" مع خطة برمجية موسعة لجلب ميزات الحوسبة العصبية الفائقة "Apple Intelligence".

وتفتح هذه الانفراجة التصميمية آفاقاً واعدة تترقبها الأسواق المصرية والعربية بشغف كبير، لاسيما وأن طراز "Ultra" الجديد يستهدف تقديم شاشة عملاقة وبطارية كيميائية ضخمة تخدم احتياجات رواد الأعمال والمحترفين الباحثين عن التميز المظهري والأداء الخارق في آن واحد.

يبرهن الكشف الحصري عن لون "iPhone Ultra" على أن معركة الاستحواذ على قمة قطاع الهواتف الفاخرة لعام 2026 لم تعد تقتصر على قوة المعالجات، بل باتت ترتكز على صياغة هوية بصرية فريدة تمنح الفئة العليا طابعاً استثنائياً.

ومع بدء العد التنازلي للمؤتمر الخريفي السنوي لأبل، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه اللمسات اللونية المحسنة في إشعال معدلات الطلب المسبق عالمياً ومحلياً فور فتح باب الحجز.

iPhone Ultra iPhone أبل Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الذهب

تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 18

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار وطلبات الشراء تتخطى 15%

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع أداء إيجابي

البورصة المصرية

زيادة 2.46 مليار جنيه.. إعادة فتح اكتتاب سندات خزانة 2029 بعائد ثابت 23.1%

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد