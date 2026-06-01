تسريبات مؤكدة تكشف اللون الحصري لهاتف "iPhone Ultra" المنتظر

كشفت تسريبات حية ومؤكدة نقلها موقع "MacRumors" العالمي المتخصص في متابعة منظومة أبل، عن اللون الحصري والأول لهاتف "iPhone Ultra" المرتقب.

وأفاد التقرير الفني الصادر اليوم بأن العملاق الأمريكي يعتزم تدشين هوية بصرية مذهلة لجيله الأعلى فخامة لعام 2026، من خلال دمج نسيج لوني مبتكر يعتمد على صبغات مجهرية تتفاعل مع الضوء، لتأكيد صدارة السلسلة الفائقة التي ستعيد تعريف الهواتف الرائدة.

تيتانيوم بلوري غامض يعكس تموجات الضوء المحيط

تستهدف أبل من خلال هاتف "iPhone Ultra" تقديم نسيج لوني مسجل ببراءة اختراع هندسية يطلق عليه اسم "التيتانيوم البركاني المظلم" (Volcanic Titanium).

وأوضحت المخططات المصنعية المسربة أن هذا اللون الاستثنائي يدمج بين درجات الرمادي الفاحم والانعكاسات الزيتية العميقة، مما يجعله يظهر بتموجات بصرية مغايرة تماماً عند الانتقال من الإضاءة الشمسية المباشرة إلى البيئات الغامرة أو الغرف المغلقة، ليمنح هيكل الهاتف فخامة بصرية مطلقة ومقاومة كاملة لآثار بصمات اليد.

معمارية هندسية مبتكرة تفكك البروز التقليدي للكاميرات

يمنح البناء العتادي الجديد لهاتف "الآيفون ألترا" متانة دفاعية غير مسبوقة بفضل الاعتماد على سبيكة التيتانيوم من الفئة الخامسة المخصصة للصناعات الفضائية.

ورصدت اللقطات المسربة نجاح مهندسي أبل في دمج نظام العدسات المحدثة ومستشعرات التقريب "Periscope" داخل هيكل مسطح تماماً يقلص نسبة البروز المزعج للكاميرا الخلفية لأول مرة لعام 2026، مما يضمن استقرار الهاتف كلياً عند وضعه على الأسطح وتسهيل التحكم به عبر قبضة اليد الواحدة.

ترقبات تسويقية كبرى تشعل شغف المستخدمين بمصر

تتكامل اللمسات الجمالية الفريدة للون "التيتانيوم البركاني" مع خطة برمجية موسعة لجلب ميزات الحوسبة العصبية الفائقة "Apple Intelligence".

وتفتح هذه الانفراجة التصميمية آفاقاً واعدة تترقبها الأسواق المصرية والعربية بشغف كبير، لاسيما وأن طراز "Ultra" الجديد يستهدف تقديم شاشة عملاقة وبطارية كيميائية ضخمة تخدم احتياجات رواد الأعمال والمحترفين الباحثين عن التميز المظهري والأداء الخارق في آن واحد.

يبرهن الكشف الحصري عن لون "iPhone Ultra" على أن معركة الاستحواذ على قمة قطاع الهواتف الفاخرة لعام 2026 لم تعد تقتصر على قوة المعالجات، بل باتت ترتكز على صياغة هوية بصرية فريدة تمنح الفئة العليا طابعاً استثنائياً.

ومع بدء العد التنازلي للمؤتمر الخريفي السنوي لأبل، يتوقع خبراء التقنية أن تساهم هذه اللمسات اللونية المحسنة في إشعال معدلات الطلب المسبق عالمياً ومحلياً فور فتح باب الحجز.