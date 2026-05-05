تحديث iOS 27 .. تعرف على قائمة أجهزة iPhone المدعومة والمستبعدة رسميا

كشفت تقارير تقنية مسربة عن قائمة هواتف آيفون المتوقع توافقها مع نظام التشغيل القادم "iOS 27"، في خطوة يترقبها الملايين من مستخدمي شركة آبل حول العالم لتحديد مصير أجهزتهم الحالية.

وتأتي هذه التسريبات بالتزامن مع توجه آبل لفرض معايير عتادية (هاردوير) أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق بقدرات المعالجة والذاكرة العشوائية اللازمة لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، مما قد يعني خروج عدد من الطرازات القديمة من دائرة الدعم الرسمي لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يضع المستخدمين أمام خيار التحديث أو البقاء على أنظمة قديمة.

معايير الدعم

أعلنت التسريبات أن "iOS 27" سيعتمد بشكل أساسي على قوة "المحرك العصبي" (Neural Engine) الموجود داخل معالجات آبل. والمحرك العصبي هو جزء متخصص داخل "البروسيسور" أو عقل الهاتف، وظيفته تسريع مهام الذكاء الاصطناعي والتعرف على الصور والوجوه بسرعة فائقة دون استهلاك كبير للبطارية.

وبسبب ضخامة التحديثات البرمجية القادمة، من المتوقع أن توقف آبل الدعم عن الأجهزة التي تعمل بمعالج "A13 Bionic" وما قبله، مما يعني أن هواتف مثل "آيفون 11" قد وصلت بالفعل إلى نهاية رحلتها مع التحديثات الرئيسية.

القائمة المتوقعة

طرحت المصادر قائمة الهواتف التي ستستمر في تلقي التحديثات، والتي تبدأ من عائلة "آيفون 12" فما أحدث، بما في ذلك طرازات "برو" و"برو ماكس". ويهدف هذا التوجه إلى ضمان أن تظل تجربة المستخدم سلسة ومنظمة، حيث إن الأنظمة الجديدة تتطلب سعة كبيرة من "الرام" (RAM)، وهي الذاكرة المؤقتة التي تسمح للهاتف بتشغيل عدة تطبيقات ثقيلة في وقت واحد دون "تعليق".

وبدون هذه السعة، لن يتمكن الهاتف من تنفيذ المهام الذكية مثل الترجمة الفورية للفيديو أو عزل العناصر من الصور بكفاءة عالية، وهي الميزات التي تراهن عليها آبل في نسختها السابعة والعشرين.

ذكاء اصطناعي

حذرت التقارير من أن "التوافق" مع النظام لا يعني بالضرورة الحصول على كافة الميزات؛ فمن المتوقع أن تقتصر ميزات "الذكاء الاصطناعي التوليدي" الأكثر تعقيداً على الهواتف الأحدث فقط (مثل آيفون 17 و18 وما يليهما).

والمقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي هنا هو قدرة الهاتف على كتابة نصوص إبداعية أو إنشاء صور وتعديلها بشكل احترافي بمجرد أمر صوتي. هذا "التمييز التقني" تفرضه آبل للحفاظ على أداء البطارية واستقرار النظام، حيث إن تشغيل هذه الميزات على هواتف قديمة قد يؤدي إلى استنزاف الطاقة وارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل ملحوظ.

نهاية الخدمة

راهنت آبل دائماً على طول عمر أجهزتها، إلا أن دورة التحديث التقني المتسارعة بدأت في تقليص هذه المدة نسبياً. وبالنسبة للمستخدمين الذين ستخرج هواتفهم من قائمة "iOS 27"، فإنه يمكنهم الاستمرار في استخدام أجهزتهم بشكل طبيعي، لكنهم سيفقدون الوصول إلى التحديثات الأمنية الدورية والميزات الجديدة، مما قد يجعل بعض التطبيقات البنكية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي تتوقف عن العمل تدريجياً بمرور الوقت.

إنها دعوة غير مباشرة من "كوبيرتينو" (مقر آبل) للانتقال إلى الجيل الجديد من الهواتف التي صُممت خصيصاً لتعمل كأدوات ذكاء اصطناعي محمولة، وليست مجرد هواتف ذكية تقليدية.