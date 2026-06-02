الأولمبية المصرية توقع برتوكول تعاون مع الكويتية بحضور الصباح والمسلم وإدريس

تواصل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ترسيخ دورها كقوة فاعلة في صياغة مستقبل الرياضة، عبر بناء تحالفات استراتيجية تتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى شراكات تأثير ممتدة.

وجاء اللقاء المثمر اليوم بدعوة من الجانب الكويتي ليؤكد هذا التوجه، حيث تصدّر المشهد حضور كل من معالي الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والدكتور حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وامين السر العام للجنه الاولمبيه الكويتيه ، في لقاء رفيع المستوى حمل دلالات واضحة على عمق الثقل العربي داخل المنظومة الأولمبية الدولية.

ويُعد الشيخ فهد الصباح أحد أبرز القيادات الرياضية الخليجية والعربية، بما يمتلكه من حضور مؤسسي فاعل في دعم مسارات العمل الأولمبي العربي وتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية، فيما يواصل الدكتور حسين المسلم ترسيخ مكانته كأحد أهم الرموز العربية داخل الاتحادات الدولية، من خلال دوره المؤثر في تطوير منظومة الرياضات المائية عالميًا.

وشكّل اللقاء منصة نقاش موسّعة حول تفعيل بروتوكول التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الكويتية، بما يشمل تبادل المعسكرات التدريبية، وتطوير برامج الإعداد المشترك، وتنظيم لقاءات بين المنتخبات الوطنية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الفني والإداري.

وفي مستهل اللقاء، نقل المهندس ياسر إدريس تحيات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مؤكدًا أن مصر تمضي وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء شبكة علاقات أولمبية قوية تعزز من مكانتها وتفتح آفاقًا أوسع أمام الرياضيين.

وأعرب إدريس عن خالص شكره وتقديره للجانب الكويتي على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، ويجسد روح الأخوة والتعاون بين القيادات الرياضية في البلدين، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة العمل الأولمبي العربي المشترك.

ويبرز في هذا السياق أن حضور الشيخ فهد ناصر الصباح والدكتور حسين المسلم لم يكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل مثل عنصر ثقل رئيسي في صياغة ملامح النقاشات، بما يعكس تأثيرهما المباشر في دعم مسارات التعاون الرياضي العربي والدولي.

وتخلل اللقاء التكريم الخاص من جانب المهندس ياسر إدريس لكل من الشيخ فهد ناصر الصباح والدكتور حسين المسلم، إلى جانب تبادل الدروع التذكارية، في مشهد عكس عمق العلاقات المصرية الكويتية، ورسّخ مفهوم الرياضة كأداة فاعلة من أدوات الدبلوماسية الناعمة وبناء التحالفات الاستراتيجية طويلة المدى.

وفي المحصلة، بدا اللقاء محطة مهمة في مسار إعادة تشكيل التعاون الرياضي العربي، حيث تتقاطع الخبرات والقيادات المؤثرة، وفي مقدمتها الشيخ فهد ناصر الصباح والدكتور حسين المسلم، جنبًا إلى جنب مع الحضور المصري المتصاعد بقيادة المهندس ياسر إدريس.