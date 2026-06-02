قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات من حفظت معه القرآن.. صديق الشيخ ممدوح ضحية حادث المريوطية ينعاه بكلمات مؤثرة
الإنسانية في أبهى صورها.. سيدة تُطعم قططًا رضيعة بالتنقيط
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. اعرف مصارف الزكاة الشرعية وشروطها
ملء الخزانات نقطة ضعفها.. خبير استراتيجي: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية
ردا على اعتداء الجيش الأمريكي.. إيران تستهدف سفينة أمريكية- إسرائيلية
ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل
مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي
هل تنخفض أسعار اللحوم بعد العيد؟.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة
البابا تواضروس في عيد «مجيء العائلة المقدسة»: مصر امتازت بزيارة المسيح.. والمسار مصون ونسلمه جيلا بعد جيل
محمد صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين في معارك جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبية المصرية توقع برتوكول تعاون مع الكويتية بحضور الصباح والمسلم وإدريس

اللجنة الأولمبية المصرية
اللجنة الأولمبية المصرية
رباب الهواري

تواصل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ترسيخ دورها كقوة فاعلة في صياغة مستقبل الرياضة، عبر بناء تحالفات استراتيجية تتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى شراكات تأثير ممتدة.

وجاء اللقاء المثمر اليوم بدعوة من الجانب الكويتي ليؤكد هذا التوجه، حيث تصدّر المشهد حضور كل من معالي الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والدكتور حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية ومدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي وامين السر العام للجنه الاولمبيه الكويتيه ، في لقاء رفيع المستوى حمل دلالات واضحة على عمق الثقل العربي داخل المنظومة الأولمبية الدولية.

ويُعد الشيخ فهد الصباح أحد أبرز القيادات الرياضية الخليجية والعربية، بما يمتلكه من حضور مؤسسي فاعل في دعم مسارات العمل الأولمبي العربي وتعزيز التعاون بين اللجان الوطنية، فيما يواصل الدكتور حسين المسلم ترسيخ مكانته كأحد أهم الرموز العربية داخل الاتحادات الدولية، من خلال دوره المؤثر في تطوير منظومة الرياضات المائية عالميًا.

وشكّل اللقاء منصة نقاش موسّعة حول تفعيل بروتوكول التعاون بين اللجنة الأولمبية المصرية ونظيرتها الكويتية، بما يشمل تبادل المعسكرات التدريبية، وتطوير برامج الإعداد المشترك، وتنظيم لقاءات بين المنتخبات الوطنية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الفني والإداري.

وفي مستهل اللقاء، نقل المهندس ياسر إدريس تحيات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، مؤكدًا أن مصر تمضي وفق رؤية استراتيجية تستهدف بناء شبكة علاقات أولمبية قوية تعزز من مكانتها وتفتح آفاقًا أوسع أمام الرياضيين.

وأعرب إدريس عن خالص شكره وتقديره للجانب الكويتي على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، ويجسد روح الأخوة والتعاون بين القيادات الرياضية في البلدين، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات تمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة العمل الأولمبي العربي المشترك.

ويبرز في هذا السياق أن حضور الشيخ فهد ناصر الصباح والدكتور حسين المسلم لم يكن مجرد مشاركة بروتوكولية، بل مثل عنصر ثقل رئيسي في صياغة ملامح النقاشات، بما يعكس تأثيرهما المباشر في دعم مسارات التعاون الرياضي العربي والدولي.

وتخلل اللقاء التكريم الخاص من جانب المهندس ياسر إدريس لكل من الشيخ فهد ناصر الصباح والدكتور حسين المسلم، إلى جانب تبادل الدروع التذكارية، في مشهد عكس عمق العلاقات المصرية الكويتية، ورسّخ مفهوم الرياضة كأداة فاعلة من أدوات الدبلوماسية الناعمة وبناء التحالفات الاستراتيجية طويلة المدى.

وفي المحصلة، بدا اللقاء محطة مهمة في مسار إعادة تشكيل التعاون الرياضي العربي، حيث تتقاطع الخبرات والقيادات المؤثرة، وفي مقدمتها الشيخ فهد ناصر الصباح والدكتور حسين المسلم، جنبًا إلى جنب مع الحضور المصري المتصاعد بقيادة المهندس ياسر إدريس.

اللجنة الاولمبية المصرية وزارة الشباب والرياضة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

حبس ام مكة بلوجر سنه

اقتصادية طنطا تقضي بسجن البلوجر أم مكة سنة في قضية غسيل الأموال

ترشيحاتنا

منتخب مصر

جمال عبد الحميد: لن ألوم حسام حسن على قائمة منتخب مصر.. وسيتحمل نتيجة اختياراته

حسين عبداللطيف

حسين عبد اللطيف: فخور باللاعبين وحققنا هدفنا بالتتويج بميدالية بعد غياب 29 سنة

اللجنة الأولمبية المصرية

الأولمبية المصرية توقع برتوكول تعاون مع الكويتية بحضور الصباح والمسلم وإدريس

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد