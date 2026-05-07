وزارة الشباب والرياضة تعلن انطلاق النسخة الأولى من “Kahun Run” بالأهرامات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم النسخة الأولى من فعاليات ماراثون “Kahun Run” بمنطقة أهرامات الجيزة، وذلك يوم 7 مايو 2026، احتفالًا بانتهاء فعاليات مؤتمر الجمعية العالمية للطب البيطري، والذي يُقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تنظيم الكونجرس البيطري الأول للأطباء البيطريين في مصر بالمتحف المصري الكبير يومي 5 و6 مايو 2026.

في إطار توجه الدولة نحو دعم السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة دولية لاستضافة الفعاليات الكبرى

وجاء اختيار اسم “Kahun Run” تيمّنًا ببردية كاهون الفرعونية، والتي تُصنف ضمن أقدم الوثائق الطبية المكتوبة بالهيروغليفية أو الهيراطيقية، وتُعد من أبرز الاكتشافات الأثرية التي أبهرت علماء الآثار لما تضمنته من دقة علمية متقدمة في المجال الطبي.

وشهدت الفعاليات تنظيمًا مشتركًا بين فريق “إيڤينت سبورت” وجمعية “إيسافا” الطبية البيطرية، بمشاركة واسعة بلغت نحو 1000 متسابق ومتسابقة من جنسيات مختلفة، في مشهد يعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة الفعاليات الرياضية والسياحية الدولية.

وتضمنت منافسات الماراثون أربع مسافات متنوعة شملت سباقات المشي لمسافتي 1 كم و2 كم، بالإضافة إلى سباقات الجري لمسافتي 5 كم و10 كم، حيث حظي الحدث باهتمام خاص كونه يُقام للمرة الأولى في منطقة الأهرامات، إحدى أبرز الوجهات السياحية والأثرية عالميًا.

يذكر أن هذا الحدث يأتي ضمن أجندة الوزارة الخاصة بالسياحة الرياضية وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، وتعزيز دمج الرياضة بالثقافة والسياحة، واستقطاب مختلف الفئات للمشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية.