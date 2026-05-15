أبو ريدة يبحث مع وزير الشباب والرياضة الجزائري تعزيز العلاقات

استقبل المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وليد صادي، وزير الشباب والرياضة الجزائري، اليوم، في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر.

وتناول اللقاء، العلاقات المتميزة بين الاتحادين المصري ونظيره الجزائري، حيث يشغل صادي، أيضاً، منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

زيارة الوزير الجزائري لمصر

وتأتي زيارة الوزير الجزائري للقاهرة، من أجل حضور اجتماع اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

كانت الفترة الأخيرة، شهدت تعاوناً غير مسبوق بين الاتحادين المصري والجزائري ، تمثلت في إقامة العديد من المباريات بين منتخبات البلدين، على مستوى الناشئين، والشباب، والكرة النسائية.