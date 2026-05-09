أبو ريدة يلبي دعوة أمير قطر لحضور نهائي الكأس القطري

لبى المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وعضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، دعوة الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثان وزير الشباب والرياضة القطري، لحضور نهائي كأس أمير دولة قطر اليوم بالعاصمة الدوحة.

الغرافة يتوج باللقب

وحقق فريق نادي الغرافة لقب كأس أمير دولة قطر بعد الفوز على نادي السد بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية للبطولة.

حضور أبو ريدة نهائي كأس قطر

وحضر المهندس هاني أبوريدة المباراة النهائية ومراسم تسليم الكأس للفريق المتوج باللقب إلى جانب أمير الدولة وكبار الشخصيات.

ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة صباح غد الأحد؛ لحضور المباراة النهائية لكأس مصر والتي تجمع بين بيراميدز وزد على استاد القاهرة الدولي.