قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط
الحرس الثوري: وقف إطلاق النار على جميع الجبهات شرط أساسي لإنهاء الحرب
الطقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة عالية نهارا
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة
أولى جلسات محاكمة طالبين متهمين في واقعة مقـ.ـتل طالب بكلية الهندسة.. غدًا
6655 جنيها .. آخر تحديث لأشهر عيار ذهب في الصاغة
بدء امتحانات الدبلومات الفنية غداً..821 ألف طالب يمتحنون في 2506 لجنة
أخبار التوك شو| مدبولي: إنهاء كابوس الثانوية العامة بنظام البكالوريا الجديد لتحقيق أفضل النتائج.. مصطفى بكري: مصر تتعرض لحملات تحريض تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في الدولة
لأول مرة منذ 7 سنوات.. الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية
عمان توقف عمليات تحميل النفط في ميناء الفحل عقب انفجار قرب مرافق الإرساء
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر يونيو لـ4.7 مليون مستفيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة

السجن
السجن
معتز الخصوصي

حدّد قانو العقوبات عقوبة استغلال الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

السجن والغرامة

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

قانون العقوبات الأطفال الاستغلال الجنسي الأبحاث التجارب العلمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

منتخب مصر

لاعب المقاولون السابق: ودية البرازيل اختبار مهم للفراعنة

منتخب مصر

محلل رياضي: مواجهة البرازيل رسالة تحذير من منتخب مصر لفرق المجموعة بالمونديال

الدورى المصرى

محمد يحيى: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد