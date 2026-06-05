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بدء امتحانات الدبلومات الفنية غداً..821 ألف طالب يمتحنون في 2506 لجنة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحانات الدبلومات الفنية غداً..821 ألف طالب يمتحنون في 2506 لجنة

امتحانات الدبلومات الفنية
امتحانات الدبلومات الفنية
ياسمين بدوي

ينطلق غداً السبت ، ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية” نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج في جميع محافظات الجمهورية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تبدأ  امتحانات الدبلومات الفنية 2026 “التحريرية” اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد رسمياً جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية ، ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع محافظات الجمهورية  اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026   نظام (5 سنوات، 3 سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية ، ومن المقرر أن تنطلق بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2026 في جميع محافظات الجمهورية  اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2026، وفقا للجداول المعلنة. 

وللوصول إلى رابط جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يمكن الان الضغط على الرابط التالي:
https://ellibrary.moe.gov.eg/ 

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 … أعداد الطلاب

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

كما يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

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