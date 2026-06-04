في أول أيام امتحانات الإعدادية.. أمهات مصر: تباين الآراء حول أسئلة «العربي» اليوم

في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها تابعت ورصدت ردود الافعال على الامتحانات اليوم، الخميس.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر: “نتابع دائما مع أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب في فترات الامتحانات”، موضحة أن الشهادة الإعدادية مهمة ومصيرية في المرحلة التعليمية لأي طالب.

وأوضحت، في بيان لها، أن هناك محافظات بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في المواد الأساسية المضافة للمجموع، مثل الجيزة والأقصر وبني سويف وبورسعيد ودمياط، وباقي المحافظات بدأت بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، إلى أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط اليوم في أغلب المحافظات، حيث ذكر أولياء الأمور أن أسئلة الامتحان تباينت بين السهل والصعب في الجيزة.

وفي محافظة الأقصر، أوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر أن امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية جاء سهلا ما عدا بعض النقاط الصعبة في الجزء الخاص بالنحو، ونفس الأمر لطلاب الشهادة الإعدادية ببني سويف، حيث تنوع الامتحان بين السهل والصعب، ولكن في المجمل "كويس".

وفي نهاية بيانها ، شددت عبير أحمد، على أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تشجيع أبنائهم على التركيز في الامتحانات القادمة، دون قلق أو توتر، وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل الأسرة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.