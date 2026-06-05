إطلاق فيديوهات توعوية بلغة الإشارة للتعريف بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالإعاقة

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، سلسلة من الفيديوهات التوعوية الهادفة إلى التعريف بالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالإعاقة، وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك في إطار جهوده لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقافة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إطلاق سلسلة فيديوهات توعوية

وتأتي أولى هذه الفيديوهات بعنوان "ما معنى الإتاحة؟"، حيث يسلط الضوء على مفهوم الإتاحة وأهميتها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والمرافق والمعلومات ووسائل الاتصال على قدم المساواة مع الآخرين، إلى جانب تقديم شرح مبسط للمصطلح بلغة الإشارة.

وأكد المجلس في بيان، أن هذه السلسلة تستهدف تصحيح المفاهيم المتداولة، وتعزيز استخدام المصطلحات السليمة التي تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم دمجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، مشيراً إلى استمرار نشر المزيد من الفيديوهات التوعوية خلال الفترة المقبلة للتعريف بالمفاهيم والحقوق المرتبطة بقضايا الإعاقة.