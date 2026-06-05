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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم.. استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة عالية نهارا

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم المتوقعة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ليصبح الطقس معتدلاً في الصباح الباكر، ومائل الحرارة إلى معتدل ليلاً على كافة المناطق.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد، من أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والصغرى):

وفقاً لبيان هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة المتوقعة أن تسجل خلال الطقس اليوم، تكون على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36°م | الصغرى 24°م.
  • السواحل الشمالية: العظمى 37°م | الصغرى 24°م.
  • شمال الصعيد: العظمى 38°م | الصغرى 25°م.
  • جنوب الصعيد: العظمى 42°م | الصغرى 30°م.

رصد تقرير الأرصاد الجوية، عدة ظواهر جوية، متوقع أن يشهدها الطقس اليوم، ويجب الحذر منها على مدار اليوم، على رأسها نشاط الشبورة المائية الذي شهدتها الطرق صباح اليوم على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وكانت كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ظواهر جوية خلال الطقس اليوم

أيضا وجود فرص أمطار خفيفة، تتراوح نسبة حدوثها بنحو 20% تقريباً على بعض المناطق من محافظة الوادي الجديد، وقد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

فيما تنشط الرياح أحياناً وتتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

تحذيرات خاصة بالسحب الرعدية:

أشارت الهيئة إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية المتوقعة (بنسبة حدوث 20% تقريباً)، خلال الطقس اليوم، ما يلي:

  • نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق.
  • احتمال حدوث ضربات البرق على بعض المناطق.

نصائح وإرشادات للمواطنين

وتناشد الهيئة المواطنين، خاصة في مناطق جنوب الصعيد والمناطق المكشوفة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، ومتابعة أحدث إصدارات خرائط الطقس والتحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولاً بأول.

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