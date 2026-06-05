قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مليار جنيه في 4 سنوات.. طفرة مالية غير مسبوقة تنتظر الدوري المصري
خسارة مفاجئة لفرنسا أمام كوت ديفوار في بروفة كأس العالم
ترامب عن إمكانية استخراج اليورانيوم: لا أرغب.. إيران ليست فنزويلا
ترامب: سأعيد إشعال الحرب مع إيران حال مقـ.تل جنودنا
تكافل بشروط.. 5 فئات تستحق الدعم النقدي المشروط وبقانون الضمان الاجتماعي الجديد
إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة
5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم
برلماني: الدعم النقدي يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته
رئيس إنبي يحسم الجدل حول نجوم الفريق.. ويكشف موقفه من الأهلي والزمالك وبيراميدز
شوقي غريب: تثبيت التشكيل ضرورة قبل المونديال.. وطريقة إسبانيا مستمرة أمام البرازيل
رسالة لكل الأبناء.. نادية شكري تكشف سبب مشاركتها فى «ورد على فل وياسمين» |خاص
رئيس "عليا النور": التصدي للاستهزاء بالمقدسات ليس أمرًا هامشيًا.. واستهداف الهوية والقيم عبر الأعمال الفنية مرفوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب الاتصالات بتطوير الشبكات.. وزيادة اعتمادات البريد

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات التحول الرقمي واعتماد المواطنين على الإنترنت في الحصول على الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية.

وطالب فهمي خلال كلمته اليوم الخميس، بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2026/2027، بضرورة تحسين كفاءة شبكات الإنترنت والمحمول داخل قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشار فهمي ، إلى أن العديد من خطوط الفايبر والبنية التحتية للاتصالات أصبحت متهالكة وتحتاج إلى إحلال وتطوير عاجل، بما يتناسب مع حجم الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة، موضحا أن سنترال بشبيش يعد نموذجًا واضحًا للاحتياج إلى التطوير، حيث تم إنشاؤه منذ ما يقرب من عشرين عامًا دون إجراء تطوير حقيقي للبنية التحتية أو رفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذا الوضع يتكرر في عدد كبير من سنترالات قرى مركز المحلة الكبرى.

وفيما يتعلق بالهيئة القومية للبريد، شدد النائب على أن محافظة الغربية من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، الأمر الذي يتطلب التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب البريد وتوفير الخدمات الحديثة للمواطنين، خاصة مع ضعف انتشار ماكينات الصراف الآلي في العديد من المناطق.

وأوضح فهمي، أن هناك عددًا من مكاتب البريد المطلوبة منذ سنوات لخدمة المواطنين ولم يتم تنفيذها حتى الآن بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية، ومن بينها مكاتب بريد محب الجديدة، والعثمانية، ومحلة القصب، وديرب هاشم، وسندسيس، ونمرة البصل وغيرها من القرى التي تحتاج إلى خدمات بريدية متطورة تواكب احتياجات المواطنين.

وأكد فهمي أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إدراج المشروعات ضمن الخطط السنوية فقط، وإنما في توفير التمويل اللازم لتنفيذها على أرض الواقع، قائلاً:"المشكلة ليست في إدراج المشروعات بالخطة، وإنما في مدى توافر التمويل والاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، فلا قيمة لإدراج مشروعات دون توفير مصادر تمويل حقيقية تضمن خروجها إلى النور وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين."

واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالمطالبة بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الاتصالات والبريد بمحافظة الغربية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية.

النواب البرلمان مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 4 يونيو 2026 في مصر

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

ترشيحاتنا

الاستثمار

خبير مصرفي: الصندوق الصناعي الجديد نقلة نوعية في آليات الاستثمار بمصر

السوشيال ميديا

استشاري أسري : زواج السوشيال ميديا بطيخة مقفولة .. والمفاجآت تبدأ بعد الارتباط

بائع الجرائد

بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان : حب الناس عوضني عن كل خسارة

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد