نائب يطالب الاتصالات بتطوير الشبكات.. وزيادة اعتمادات البريد

أكد النائب عمرو السعيد فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات التحول الرقمي واعتماد المواطنين على الإنترنت في الحصول على الخدمات الحكومية والتعليمية والتجارية.

وطالب فهمي خلال كلمته اليوم الخميس، بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2026/2027، بضرورة تحسين كفاءة شبكات الإنترنت والمحمول داخل قرى وعزب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشار فهمي ، إلى أن العديد من خطوط الفايبر والبنية التحتية للاتصالات أصبحت متهالكة وتحتاج إلى إحلال وتطوير عاجل، بما يتناسب مع حجم الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة، موضحا أن سنترال بشبيش يعد نموذجًا واضحًا للاحتياج إلى التطوير، حيث تم إنشاؤه منذ ما يقرب من عشرين عامًا دون إجراء تطوير حقيقي للبنية التحتية أو رفع كفاءة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن هذا الوضع يتكرر في عدد كبير من سنترالات قرى مركز المحلة الكبرى.

وفيما يتعلق بالهيئة القومية للبريد، شدد النائب على أن محافظة الغربية من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، الأمر الذي يتطلب التوسع في إنشاء وتطوير مكاتب البريد وتوفير الخدمات الحديثة للمواطنين، خاصة مع ضعف انتشار ماكينات الصراف الآلي في العديد من المناطق.

وأوضح فهمي، أن هناك عددًا من مكاتب البريد المطلوبة منذ سنوات لخدمة المواطنين ولم يتم تنفيذها حتى الآن بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية، ومن بينها مكاتب بريد محب الجديدة، والعثمانية، ومحلة القصب، وديرب هاشم، وسندسيس، ونمرة البصل وغيرها من القرى التي تحتاج إلى خدمات بريدية متطورة تواكب احتياجات المواطنين.

وأكد فهمي أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إدراج المشروعات ضمن الخطط السنوية فقط، وإنما في توفير التمويل اللازم لتنفيذها على أرض الواقع، قائلاً:"المشكلة ليست في إدراج المشروعات بالخطة، وإنما في مدى توافر التمويل والاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ، فلا قيمة لإدراج مشروعات دون توفير مصادر تمويل حقيقية تضمن خروجها إلى النور وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين."

واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالمطالبة بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الاتصالات والبريد بمحافظة الغربية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية.