نائبة تدين اقتحام المسجد الأقصى : انتهاك للقانون الدولي

أدانت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، اقتحام المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المقدسات الإسلامية في مدينة القدس، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتعد استفزازًا غير مقبول لمشاعر الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وقالت شاهين، في بيان لها، إن ما تشهده القدس من اعتداءات متكررة على المسجد الأقصى يثير حالة من القلق والغضب، ويعكس استمرار السياسات التي تؤدي إلى تأجيج التوتر وتقويض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل في المنطقة، مشددة على أن القدس ستبقى رمزًا للهوية العربية والإسلامية، ومكانة دينية وتاريخية لا يمكن المساس بها أو تغيير واقعها القائم.

وأكدت عضو مجلس النواب أن حماية المقدسات واحترام الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي، مطالبة بتحرك جاد وفعال لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان عدم المساس بحرمة الأماكن المقدسة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وثمنت النائبة جيهان شاهين الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على احتواء التصعيد، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واختتمت شاهين بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساندة لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ويحفظ أمن واستقرار المنطقة.