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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المشروعات القومية تعكس رؤية دولة قوية تبني وتنمي من أجل المواطن

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات القوات المسلحة وعدد من مسؤولي الدولة، والتي أكدت أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف مراحلها على مستوى الجمهورية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية.

وأكد عبد المجيد، في تصريح صحفي اليوم، أن المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ووضع المواطن المصري في صدارة أولويات الدولة، من خلال توفير خدمات متطورة وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ ودعم المشروعات القومية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، وتسهم في إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على الالتزام بالدقة والكفاءة في التنفيذ يحمل رسالة واضحة لكافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والفنية، وتحقيق أفضل استغلال للموارد المتاحة بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية ويحقق أقصى استفادة للمواطن والدولة.

وأضاف أن إشادة الرئيس بجهود مؤسسات الدولة ورجال القوات المسلحة تعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي تقوم به هذه المؤسسات، سواء في حماية الأمن القومي أو المساهمة الفاعلة في تنفيذ خطط التنمية والبناء.

واختتم النائب الدكتور أحمد عبد المجيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تواصل مسيرتها نحو بناء الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وواثقة، مستندة إلى رؤية تنموية واضحة ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية للمشروعات القومية التي تمثل أحد أهم ركائز التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة المصرية.

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