قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هند الضاوي: إسرائيل تتصرف بعقلية العصابات ونتنياهو رمز للخراب والدمار
كتّفه ونزل فيه ضرب | جريمة قتل بملعب كرة قدم بـ أكتوبر
صلاح يبحث عن حلم العودة للأضواء بـ كأس العالم 2026
هند الضاوي: حرب غزة كشفت حقيقة شعارات الحرية وحقوق الإنسان في الغرب
الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية وتعزيز إجراءات الفحص لمواجهة فيروس الإيبولا
أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق
زيادة المعاشات رسميًا 1 يوليو.. تعرف على النسبة السنوية
كرامات الأولياء موجودة في 2026.. أزهري يفجر مفاجأة بدليل من السنة
منها محمد هنيدي.. عالم أزهري يحدد ما هو الحلال والحرام بالأفلام
تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
مصطفى بكري: المنطقة تتجه لتصعيد سياسي ودبلوماسي والمرحلة تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا
الضرائب : سعر الذهب محليا مرتبط بالعالمي .. ولا زيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دمغة وقيمة مضافة وتنمية موارد.. ما أبرز التعديلات الضريبية الجديدة أمام البرلمان؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الإيرادات العامة، ودعم الاستثمار والقطاعات الإنتاجية.

وتتضمن التعديلات المقترحة حزمة من الإجراءات التي تمس سوق المال، والقطاع الصناعي، والخدمات اللوجستية، والقطاع الصحي، إلى جانب تعديلات على بعض الرسوم المقررة بموجب قانون تنمية الموارد المالية للدولة.

 

ضريبة الدمغة.. تثبيت المعاملة الضريبية لتداولات البورصة

يتضمن مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة استبدال نص المادة (83) مكرراً من القانون رقم 111 لسنة 1980، بما ينظم فرض الضريبة على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وبموجب التعديل، تستمر الضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية دون خصم أي تكاليف، ويتحمل كل من البائع والمشتري ضريبة قدرها 0.5 في الألف من قيمة العملية، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

كما يحدد المشروع ضريبة مخفضة قدرها 0.25 في الألف على عمليات الشراء والبيع التي تتم في الجلسة نفسها، بما يعرف بالتداولات اليومية أو الـ Day Trading.

واستثنى المشروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من الخضوع لهذه الضريبة، مع إلزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات التداول بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

القيمة المضافة.. دعم للصناعة والقطاع الصحي

ويتضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة عدداً من التيسيرات والحوافز الموجهة للقطاعين الصناعي والصحي.

ومن أبرز التعديلات إخضاع الأجهزة الطبية لفئة ضريبية مخفضة تبلغ 5% بدلاً من 14%، أسوة بالآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، بما يسهم في خفض تكلفة الاستثمار في القطاع الصحي.

كما يمنح المشروع مهلة تصل إلى أربع سنوات لتأجيل أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لحين دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج، مقارنة بسنتين فقط في القانون الحالي.

ويتضمن المشروع كذلك إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة "الترانزيت" من الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي للتجارة العابرة بين الموانئ.

 

تسهيلات للممولين وتقليص مدة رد الضريبة

ومن بين التعديلات المقترحة تقليص فترة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر، مع منح المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه ميزة إضافية تتمثل في استرداد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط.

كما ينص المشروع على توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال إعفائها جميعاً من الضريبة على القيمة المضافة.

 

تأجير الوحدات الإدارية والغاز الطبيعي

وشملت التعديلات المقترحة إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، مع السماح بخصمها ضريبياً أو إدراجها ضمن التكاليف وفقاً لطبيعة النشاط.

في المقابل، استثنى المشروع المباني المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية من هذا الخضوع، مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

كما نص المشروع على استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع المعفاة تمهيداً لإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهاً لكل ألف قدم مكعب، بهدف دعم موارد الموازنة العامة للدولة.

إعفاءات لقطاع الغسيل الكلوي

وتضمنت التعديلات إعفاء اللوازم والأجزاء والمكونات الخاصة بأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يسهم في تخفيف تكلفة الخدمات الطبية المرتبطة بمرضى الفشل الكلوي.

كما تسمح التعديلات للمصنعين المحليين للآلات والمعدات والأجهزة الطبية بالاستفادة من نظام الخصم الضريبي، بما يحقق المساواة مع المنتجات المستوردة ويعزز التصنيع المحلي.

 

رسوم تنمية الموارد.. زيادة رسم المغادرة ورسم الأسمنت

وفيما يتعلق بمشروع تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، تضمن المشروع رفع رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود.

كما نص المشروع على زيادة الرسم المفروض على إنتاج الأسمنت ليصبح 35 جنيهاً عن كل طن يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

مناقشات مرتقبة تحت القبة

ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات لجنة الخطة والموازنة مناقشات موسعة حول التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التعديلات، ومدى انعكاسها على الاستثمار والإنتاج الصناعي والإيرادات العامة، قبل إعداد تقريرها النهائي وعرض مشروعات القوانين على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

الضريبة ضريبة الدمغة ضريبة القيمة المضافة مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل محافظة الجيزة 2026 .. بالرقم القومي

صبري نخنوخ - أرشيفية

النيابة ترفع الكارت الأحمر لـ نخنوخ.. فيلا بـ 40 مليوناً تعيده سجينا

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه

دوري الأبطال والكونفيدرالية

مفاجأة.. كاف يحسم الجدل بشأن زيادة الأندية في دوري الأبطال والكونفدرالية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2026 ..ظهرت الآن

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد التحول للدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

تقسيم المواطنين إلى شرائح.. الحكومة تعلن موعد تطبيق الدعم النقدي وحقيقة إلغاء بطاقة التموين

اجتماع الحكومة

قرار حكومي هام بشأن ترقيات الموظفين من يوليو وعلاوة بنسبة 5%

بعوضة

إطلاق 64 مليون بعوضة في سماء الولايات المتحدة.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

قانون الأحوال الشخصية

عبد المنعم فؤاد: قانون الأحوال الشخصية واضح ويستند إلى أحكام الشريعة ولا يقبل الجدل

الأحوال الشخصية

عبد المنعم فؤاد: بند فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر باطل شرعًا ويجب حذفه

قانون الأحوال الشخصية

عبد المنعم فؤاد : اتفاقية سيداو لا تنطبق على المرأة المصرية وتخالف أحكام الشريعة

بالصور

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة.. حلوى صيفية سهلة بـ3 مكونات فقط

طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة
طريقة عمل ليزي كيك بالآيس كريم والشوكولاتة

نوع من الخضروات رخيصة الثمن تحافظ على صحة القلب والعينين والمناعة.. احرص على تناولها

فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد
فوائد الكرنب الأجعد

ليست آمنة كما نظن.. مكونات خفية في الزبادي والخبز تهدد قلبك دون أن تدري

مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم
مواد حافظة في بعض الأطعمة تمثل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

فيديو

(واقعة مدير التعليم الإعدادي)

ساعة سمارت وقعته.. تطورات واقعة مسئول تعليم القليوبية ومساومة ولية الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد