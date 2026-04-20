تضامن الشرقية توزع 3100 قطعة ملابس على 200 مستفيدا بقرى الحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تنفيذ مبادرات اجتماعية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في إطار جهود محافظة الشرقية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيدا بالتعاون المثمر مع الجمعيات الأهلية في تنظيم المعارض الخيرية وتقديم أوجه الدعم المختلفة للأسر البسيطة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

من جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي في إطار توجيهات الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والتوسع في تقديم الدعم للأسر المستحقة من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي هذا السياق أكد محمود أبو السعود مدير جمعية الأورمان فرع الشرقية أن الجمعية نظمت معرضا للملابس استفاد منه ٢٠٠ مواطنا من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع ٣١٠٠ قطعة ملابس بالمجان،وذلك بقرى: (المنشية _ الحسينية _ برد _ سعود _ البابور _ العزبة الحمراء _ عليوه ) التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لمساندة الأسر غير القادرة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.